DJ MARKT USA/Etwas leichter - China-Daten dämpfen Stimmung

Der Start in den August dürfte an den US-Börsen von kleineren Verlusten geprägt sein. Die Futures auf die großen Aktienindizes liegen alle etwa 0,3 Prozent im Minus. Nach der jüngsten Gewinnserie werden Anleger erst einmal durchatmen, vermuten Marktbeobachter. Auf der Stimmung lasten zudem enttäuschende chinesische Konjunkturdaten, die ein weiteres Mal verdeutlichten, dass sich die Wirtschaft des Landes nur schleppend von der Corona-Krise erholt. Gleichzeitig steuert die Regierung in Peking zum Verdruss der Investoren bislang nur zögerlich mit unterstützenden Maßnahmen gegen.

In den USA läuft derweil die Bilanzsaison auf Hochtouren. Am Dienstag werden vor der Startglocke unter anderem Caterpillar, Merck & Co, Pfizer und Uber Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorlegen.

Auch Konjunkturdaten müssen verarbeitet werden. Auf der Agenda stehen die Juli-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von Markit und ISM, aber auch Daten zu den Bauausgaben im Juni.

Unter den Einzelwerten springen Arista Networks im vorbörslichen Handel um 13,5 Prozent nach oben. Der Netzwerkausrüster hat mit Geschäftszahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen.

August 01, 2023

