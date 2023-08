Stuttgart (ots) -Stefan Karcher (39) übernimmt zum 1. September 2023 die Leitung des Geschäftsbereichs Mobilität der Motor Presse Stuttgart.Damit übernimmt Stefan Karcher die wirtschaftliche und strategische Leitung im Geschäftsbereich, die u.a. die Medienmarken auto motor und sport, AUTO Straßenverkehr, sport auto, Motor Klassik, promobil, CARAVANING, MOTORRAD, PS, FLUG REVUE und aerokurier beinhalten. Karcher übernimmt die Funktion vom Motor Presse-Geschäftsführer Jörg Mannsperger, der diese Funktion bislang in Personalunion ausführte."Mit der Besetzung durch Herrn Karcher wollen wir vor allem auch die digitale Weiterentwicklung unserer größten Medienmarken weiter stärken", so Jörg Mannsperger und weiter "Stefan Karcher hat eine hohe Affinität zur digitalen Welt und hat in seiner Funktion als Publisher nicht nur im Printbereich der Aktiven Freizeit große Wachstumserfolge erzielen können, sondern auch bereichsübergreifend sehr erfolgreiche digitale Projekte verantwortet. Ich freue mich sehr, dass er diese Herausforderung annimmt".Stefan Karcher gehört dem Unternehmen seit 2011 an und hat in den zurückliegenden Jahren verschiedene Positionen ausgefüllt. Zuletzt verantwortete er als Publisher den Geschäftsbereich Aktive Freizeit mit den Marken promobil und Caravaning sowie die Digitalaktivitäten des Geschäftsbereichs Automobil.Zum genannten Zeitpunkt wird Karcher zudem in die Geschäftsleitung der Motor Presse Stuttgart berufen.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5571259