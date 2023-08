Aufbauend auf den hervorragenden Ergebnissen des ersten Quartals meldete Daimler Truck ein starkes zweites Quartal, in dem der Umsatz um 15% und das bereinigte EBIT um 41% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Unterstützt von einem starken Absatz, einer robusten Preisentwicklung und einer positiven Entwicklung des After-Sales-Geschäfts im Vergleich zum Vorjahresquartal hat Daimler Truck die Markterwartungen übertroffen. Im Industriegeschäft wurde erstmals eine bereinigte Rekordumsatzrendite von mehr als 10% erzielt. Mit höheren Stückzahlen und Verkaufspreisen ist das Segment Trucks North America weiterhin der Motor der Geschäftsentwicklung. Trotz des rückläufigen Auftragseingangs bestätigte DTG den Ausblick für das Geschäftsjahr 23, der am 10. Juli aufgrund der verbesserten Geschäftsentwicklung in den letzten Quartalen angehoben worden war. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 43,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG





