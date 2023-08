Schlechte Quartalszahlen von der DHL Group | Arbeitslosigkeit in Deutschland nahm im Juli zu

Werbung







Die DHL Group blickt auf ein turbulentes zweites Quartal zurück. Die Kennzahlen fielen durch die Bank schlechter aus als im Vorjahresquartal. Außerdem veröffentlichte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag die neuesten Zahlen zur Arbeitslosigkeit in Deutschland.



Nach der Umfirmierung von der Deutsche Post AG zu DHL Group Ende Juni verzeichnete das Unternehmen im zweiten Quartal dieses Jahres herbe Rückgänge sowohl im Umsatz, als auch in der Profitabilität. Der Gewinn nach Kapitalkosten ging im Vergleich zum Vorjahr um ganze 44 Prozent zurück. Gleichzeitig reduzierte sich der Umsatz um rund 16 Prozent auf 20,1 Mrd. EUR. Aus den rückläufigen Geschäftszahlen ergab sich ein Gewinn pro Aktie von nunmehr 0,82 EUR - in Q2 2022 lag dieser noch bei 1,19 EUR, einem Rückgang von 31 Prozent entsprechend.



Die schwachen Quartalszahlen schlugen immerhin nicht allzu stark auf den Ausblick auf Jahressicht durch. Der Konzern hob die untere Prognosegrenze für das EBIT-Ziel in 2023 von 6,0 Mrd. EUR auf 6,2 Mrd. an, während die obere Prognose unverändert bei 7,0 Mrd. EUR belassen wurde. Die breite Spanne begründete das Unternehmen mit der andauernden Unsicherheit in Bezug auf die wirtschaftliche Erholung. Anlegerinnen und Anleger reagierten dennoch: Die Aktie eröffnete rund 2,5 Prozent unter dem Vortagesschluss und sackte im fortlaufenden Handel zeitweise um weitere 2,5 Prozent ab.



Für den Eintritt einer konjunkturellen Erholung, wie Sie DHL für das "Erfolgsszenario" in 2023 erhofft, sprechen die neuesten Arbeitslosenzahlen für Deutschland nicht zwingend. Die Arbeitslosenquote nahm im Juli laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit um rund 0,2 Prozent auf 5,7 Prozent zu. Insgesamt sind in Deutschland somit 2,617 Mio. Menschen arbeitssuchend - im Juli des Vorjahres war es 147.000 Personen weniger.









Quelle: HSBC