Erfurt (ots) -Bei den PROMAX Awards werden jährlich herausragende Produktionen im Bereich Marketing und Design geehrt. Eingereicht in der Kategorie "Social Media Video", konnten die Design-Agentur DMC und KiKA in diesem Jahr die silberne Auszeichnung für die "25 Jahre KiKA"-Kampagne erzielen.Die Kampagne entstand 2022 im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums von KiKA. In den insgesamt 16 Spots wurden bekannte KiKA-Gesichter bei ihren Hobbies oder in alltäglichen Situationen in ihrem KiKA-Moment mit Überraschungseffekt gezeigt und mit einem Augenzwinkern inszeniert. Die KiKAfeierich-Kampagne wurde nach einer Idee von KiKA mit DMC umgesetzt.Die PROMAX Awards zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen der internationalen Werbe- und Designbranche. Jedes Jahr werden Marketingkampagnen ausgezeichnet, die sich durch Kreativität, Qualität und ihre Ergebnisse auszeichnen. Promax wurde 1956 als gemeinnützige Vereinigung von Werbe- und Marketingfachleuten im Rundfunk gegründet.Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkommunikation.kika.de%2Fpresse-informationen%2Fpressemitteilungen%2F2023%2Fpromax-europe-award-100.html&data=05%7C01%7CDoreen.Bothe%40kika.de%7C985a43b79348428407a708db927243ec%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638264791684455568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NifMGrLA5FXIavqxduD8L%2BxtCBPVn1e9n0a57fzeJVU%3D&reserved=0).