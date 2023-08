DJ MÄRKTE EUROPA/Die Konjunkturflaute kommt bei den Unternehmen an

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Dienstagmittag deutlicher nach unten. Der DAX verliert 0,9 Prozent auf 16.306 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,9 Prozent auf 4.431 Punkte nach. "Die Konjunkturflaute kommt bei den Unternehmen an, zumindest bei den konjunkturabhängigen", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Berichtssaison. Gleichzeitig dämpfe der jüngste starke Anstieg der Ölpreise die Hoffnung auf einen schnellen Rückgang der Inflation und damit auf Zinssenkungen im kommenden Jahr. "Damit spielt das Umfeld zunächst einmal den Bären in die Karten", also denen, die der Rally schon länger misstrauen, so ein Marktteilnehmer. Bei den Branchen in Europa liegen nur die Öl- und Gaswerte im Plus, ihr Stoxx-Index steigt um ein halbes Prozent.

Hatten die Unternehmen in den vergangenen Quartalen die steigenden Kosten noch über Preiserhöhungen weitergegeben, scheint das im Umfeld der schwächeren Wirtschaft nun nicht mehr überall zu funktionieren. So brechen BMW um 6,1 Prozent ein, denn die Marge im Autogeschäft entwickelt sich nach unten. Im zweiten Quartal lag die EBIT-Marge nur noch bei 9,2 Prozent nach 12,1 Prozent im ersten Quartal. Im Sog von BMW stehen auch die anderen Hersteller unter Druck, der Stoxx-Branchenindex der Autohersteller fällt um 2,1 Prozent und führt damit den Abschwung in Europa an.

Auch die Zahlen der Deutschen Post (DHL) kommen am Markt schlecht an, denn geprägt ist das Zahlenwerk unter anderem von rückläufigen Frachtraten. Der Logistikkonzern spricht von einer "Normalisierung" bei den Paketvolumina und im Frachtgeschäft nach dem Covid-19-Boom, wobei er bei den Fixkosten wenig Spielraum für Senkungen hat. Die Aktie verliert 4,5 Prozent.

Hypoport kein sicherer Hafen

In den Schatten gestellt werden die Abschläge der beiden DAX-Unternehmen von Hypoport, die um 16.6 Prozent einbrechen. Nachdem die Aktie zuletzt stark zugelegt hatte, zeigen sich Marktteilnehmer nun angesichts des Quartalsberichts enttäuscht. An der Börse wird das Plattformgeschäft momentan mit 1,3 Milliarden Euro Marktkapitalisierung bewertet, während die gesenkte Prognose von einem Konzern-EBIT von lediglich mindestens 10 Millionen Euro für 2023 ausgeht, und das auch nur unter Annahme einer leichten Belebung des Marktes für Immobilienfinanzierungen.

Redcare Pharmacy zweistellig im Plus - Covestro erreicht Ziele

Doch es gibt auch Gewinner, so Redcare Pharmacy, die ehemalige Shop Apotheke, deren Kurs um 9,5 Prozent nach oben schießt. Hier werden die Ergebnisse im Handel positiv gesehen. Die angehobene Prognose unterstreiche, dass das rasche Umsatzwachstum trotz des hohen Investitionsbedarf auch profitabel verlaufe, sagt ein Händler.

In einem von einer schwachen Nachfrage geprägten zweiten Quartal erreichte der Kunststoffkonzern Covestro seine eigenen Ziele und bekräftigte die Jahresprognose. Der Kurs steigt um 1,2 Prozent.

HSBC in Asien stark - aber Abhängigkeit wächst

Nach überzeugenden Zahlen geht es für die Aktie der HSBC um 0,6 Prozent nach oben. Die britische Bank hat den Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Das Institut mit Fokus auf Asien profitierte weiterhin von den höheren Zinsen. Mit dem Verkauf des Geschäfts in Kanada wird die Abhänigkeit von Asien allerdings auch weiter zunehmen.

Gut kommen die Zahlen Getränkekonzern Diageo (+0,7%) für das fiskalische Gesamtjahr im Handel an. Die Befürchtung vor schwächeren Daten wie nach Heineken, Campari und anderen Peers hätten sich bei den Briten nicht bewahrheitet, heißt es. Diageo konnten indes ein starkes organisches Umsatzwachstum vermelden. Der Ausblick bis 2025 wurde bestätigt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.431,08 -0,9% -40,23 +16,8% Stoxx-50 4.030,14 -0,6% -23,39 +10,4% DAX 16.306,46 -0,9% -140,37 +17,1% MDAX 28.725,09 -0,4% -111,96 +14,4% TecDAX 3.321,88 -0,2% -6,79 +13,7% SDAX 13.645,88 -0,7% -99,24 +14,4% FTSE 7.669,64 -0,4% -29,77 +3,3% CAC 7.434,53 -0,8% -63,25 +14,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,49 +0,01 -0,08 US-Zehnjahresrendite 3,96 +0,01 +0,08 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:03 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0974 -0,2% 1,0999 1,1021 +2,5% EUR/JPY 156,62 +0,1% 156,93 156,55 +11,6% EUR/CHF 0,9610 +0,3% 0,9588 0,9562 -2,9% EUR/GBP 0,8566 -0,0% 0,8575 0,8568 -3,2% USD/JPY 142,73 +0,3% 142,70 142,07 +8,9% GBP/USD 1,2811 -0,2% 1,2826 1,2862 +5,9% USD/CNH (Offshore) 7,1748 +0,4% 7,1733 7,1473 +3,6% Bitcoin BTC/USD 28.896,44 -1,2% 28.899,95 29.323,18 +74,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,31 81,80 -0,6% -0,49 +3,1% Brent/ICE 84,90 85,43 -0,6% -0,53 +2,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,10 28,37 +2,6% +0,73 -64,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.955,63 1.964,98 -0,5% -9,35 +7,2% Silber (Spot) 24,52 24,78 -1,0% -0,26 +2,3% Platin (Spot) 940,70 954,00 -1,4% -13,30 -11,9% Kupfer-Future 3,98 4,01 -0,6% -0,03 +4,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

