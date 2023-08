HÖHEPUNKTE

- Analyseergebnisse von 74 (RC)-Bohrlöchern innerhalb der bestehenden Mineralressource des Graphitprojekts Springdale eingetroffen.

- Herausragende Ergebnisse[i] beinhalten:

4 m mit 17,2 % an gesamtem Graphitkohlenstoff ("TGC") ab einer Tiefe von 53 m, einschließlich 3 m mit 20,5 % TGC ab einer Tiefe von 54 m (SGRC0113) (Osten)

16 m mit 4,9 % TGC ab einer Tiefe von 3 m (SGRC0122) (Osten)

18 m mit 13,0 % TGC ab einer Tiefe von 47 m, einschließlich 1 m mit 25,1 % TGC ab einer Tiefe von 56 m und 4 m mit 28,4 % TGC ab einer Tiefe von 59 m (SGRC0131)

7 m mit 16,3 % TGC ab einer Tiefe von 58 m, einschließlich 2 m mit 26,0 % TGC ab einer Tiefe von 58 m und 6 m mit 12,6 % TGC ab einer Tiefe von 78 m, einschließlich 2 m mit 26,0 % ab 79 m (SGRC0140) (Osten)

16 m mit 3,6 % TGC ab einer Tiefe von 4 m (SGRC0189) (Westen)

13 m mit 3,5 % TGC ab einer Tiefe von 16 m (SGRC0201) (Westen)

12 m mit 11,4 % TGC ab einer Tiefe von 49 m, einschließlich 4 m mit 19,8 % TGC ab einer Tiefe von 55 m (SGRC0205) (Westen)

13 m mit 9,6 % TGC ab einer Tiefe von 21 m, einschließlich 1 m mit 21,2 % TGC ab einer Tiefe von 31 m (SGRC0208) (Osten)

25 m mit 3,7 % TGC ab einer Tiefe von 10 m (SGRC0221) (Westen)

16 m mit 7,0 % TGC ab einer Tiefe von 38 m, einschließlich 1 m mit 21,0 % TGC ab einer Tiefe von 41 m (SGRC0222) (Westen)

27 m mit 3,4 % TGC ab einer Tiefe von 5 m (SGRC0224) (Westen)

15 m mit 6,8 % TGC ab einer Tiefe von 8 m (SGRC0226) (Westen)

17 m mit 6,0 % TGC ab einer Tiefe von 16 m (SGRC0227) (Westen)

- Ca. 5.150 m an RC-Bohrungen mit einer durchschnittlichen Tiefe von ca. 70 m

International Graphite Limited (ASX: IG6) hat weitere bedeutsame Analyseergebnisse von 74 RC-Bohrlöchern erhalten, die innerhalb der bestehenden Mineralressource beim Graphitprojekt Springdale gebohrt wurden.

Das Unternehmen geht davon aus, in den kommenden Wochen eine revidierte Mineralressourcenschätzung für Springdale zu veröffentlichen, sobald die endgültigen Analyseergebnisse eingetroffen sind. Etwa 273 Bohrlöcher wurden während des Bohrprogramms 2022/23 abgeschlossen, wobei die Analyseergebnisse für ein Dutzend Bohrlöcher noch ausstehend sind.

Managing Director und CEO Andrew Worland sagte: "Diese Bohrlöcher liefern zusätzliche Daten, die dazu verwendet werden, das Vertrauen in die bestehende Mineralressourcenschätzung für Springdale von der vermuteten in die angedeutete Kategorie hochzustufen. In den vergangenen zwölf Monaten haben wir bei der bestehenden Mineralressource Springdale Ergänzungsbohrungen auf etwa 9.000 bis 10.000 m durchgeführt. Dadurch hat sich die Bohrdatenbasis, die die bestehende Mineralressourcenschätzung unterstützt, mehr als verdoppelt."

Etwa 5.000 m an Bohrungen bei der Entdeckung Springdale Central und 3.200 m an Bohrungen bei der Entdeckung Mason Bay (siehe Abb. 2) werden weitere Ressourcenbestände zur überarbeiteten Mineralressourcenschätzung für Springdale hinzufügen, die - wie oben beschrieben - in den kommenden Wochen eintreffen soll.

Die Bohrkragendaten mit den Analyseergebnissen sind in Tab. 1 unten dargestellt und die bedeutsamen Abschnitte sind in Tab. 2 angegeben. Abb. 3 und 4 zeigen einen Querschnitt der Graphitmineralisierung durch die in Abb. 2 hervorgehobenen Gebiete.

Die aktuelle Mineralressourcenschätzung für Springdale ist in Tab. 3 dargestellt.

Abb. 1: Standort der Projekte von International Graphite

Abb. 2: Bild von elektromagnetischer Flugvermessung mit leitfähigem Material in Bezug auf Ressourcengebiete und neue Ziele beim Graphitprojekt Springdale

Abb. 3: Querschnitt 1 mit mehreren durchschnittenen Graphitzonen in der östlichen Zone

Abb. 4: Querschnitt 2 mit mehreren durchschnittenen Graphitzonen in der westlichen Zone

Die vollständige englische Pressemitteilung finden Sie unter dem folgenden Link:https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02692840-6A1161338?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Tabelle 3: Zusammenfassung der bestehenden Mineralressourcenschätzung des Graphitprojekts Springdale (JORC 2012)

Bereich Tonnen (Mt) Dichte (tm3) Graphit (TGC%) Klassifizierung Hochgradig 2,6 2,1 17,5 Vermutet Niedriggradig 13,0 2,2 3,7 Vermutet Gesamt 15,6 2,2 6,0 Vermutet

Diese Pressemitteilung wurde vom Board von International Graphite Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Andrew Worland

Managing Director &

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse oder Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren Sparks geprüft wurden. Herr Sparks ist der leitende Berater und Vollzeitmitarbeiter von OMNI GeoX Pty Ltd. Er ist Mitglied des Australischen Instituts für Geowissenschaftler ("AIG"). Herr Sparks verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant sind, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (JORC-Code) zu qualifizieren. Herr Sparks erklärt sich mit der Veröffentlichung der Informationen in dieser Mitteilung in der Form und dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, einverstanden.

Die sachkundige Person bestätigt, dass ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Veröffentlichung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass im Falle von Schätzungen von Mineralressourcen alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der entsprechenden Veröffentlichung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, wurden gegenüber der ursprünglichen Veröffentlichung nicht wesentlich geändert.

Über International Graphite

International Graphite ist ein aufstrebender Lieferant von verarbeiteten Graphitprodukten, einschließlich Batterieanodenmaterial, für die globalen Märkte für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energie. Das Unternehmen entwickelt eine souveräne australische "Mine-to-Market"-Fähigkeit mit integrierten Betrieben, die zur Gänze in Western Australia angesiedelt sind. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem zukünftigen Abbau und der Produktion von Graphitkonzentraten vom zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Springdale und der nachgelagerten Verarbeitung im kommerziellen Maßstab in Collie auf dem Ruf Australiens für technische Exzellenz und herausragende ESG-Leistungen aufzubauen. International Graphite notiert an der ASX (ASX: IG6) sowie an der Börse Frankfurt (FWB: H99, WKN: A3DJY5) und ist ein Mitglied der European Battery Alliance (EBA250) sowie der European Raw Minerals Alliance (https://erma.eu/).

#_ednref1 Alle Meter- und TGC-Werte werden auf eine Dezimalstelle gerundet.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71503Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71503&tr=1



