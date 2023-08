Frankfurt/Main (ots) -Konstantin Golombek (47) leitet ab dem 1. August 2023 beim Industrieverband Agrar e. V. (IVA) als Geschäftsführer die beiden Fachbereiche Pflanzenernährung und Biostimulanzien. Golombek, zuvor Geschäftsführer des Zertifizierungsunternehmens ACG Agrar-Control GmbH, hat langjährige Erfahrung in der Interessensvertretung der Agrarbranche auf deutscher und europäischer Ebene. Bei Fertilizers Europe, dem Dachverband der europäischen Düngemittel-Industrie, wirkte er bis 2022 als Manager Agriculture, Environment, Statistics.Zur neuen Geschäftsführung des IVA gehören damit als Hauptgeschäftsführer Frank Gemmer, der Geschäftsführer Martin May als Leiter der Kommunikation und Konstantin Golombek als Fachbereichsleiter Pflanzenernährung und Biostimulanzien.Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 51 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16070/5571309