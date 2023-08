FPT Software, ein weltweit tätiger IT-Dienstleister, meldet die offizielle Markteinführung seiner No-Code-Workflow-Plattform FezyFlow. Mit FezyFlow verfolgt das Unternehmen die Vision, eine neue Ära von KI-gestützten No-Code-Plattformen einzuläuten und Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation durch Nutzung ihrer Nicht-IT-Ressourcen zu unterstützen.

FezyFlow wurde mit dem Ziel entwickelt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen an die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Prozessoptimierung herangehen. Durch die Einbeziehung der Spitzentechnologie ChatGPT (Chat Generative Pre-training Transformer) ermöglicht FezyFlow den Anwederorganisationen eine schnelle Digitalisierung ohne übermäßigen Personaleinsatz. Damit entfällt der Bedarf an komplexer Kodierung und technischem Fachwissen, während den Nutzern der Zugang zu einer einzigen, konsistenten, modernen und benutzerfreundlichen Technologieplattform ermöglicht wird.

FezyFlow-Anwender können eine unkompliziertere Erstellung von Workflows und eine leichtere Integration mit verschiedenen Abteilungen erwarten, die jeweils auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Die einheitliche Plattform verkürzt auch die Dauer von Verfahrensänderungen, ermöglicht eine schnellere Anpassung an neue Prozesse und verkürzt die Einarbeitung in die neuen Abläufe.

"FPT Software beobachtet eine verbreitete Akzeptanz von Low-Code-Plattformen in verschiedenen Sektoren, von der Automobilindustrie über BFSI (Banking, Finanzdienstleistungen und Versicherungen), das Gesundheitswesen und die Fertigung bis hin zur Lieferkette. ist die neueste Lösung, in der unser nachgewiesenes, langjähriges technisches und branchenspezifisches Know-how dafür eingesetzt wird, unseren Kunden zu helfen, die Transformation zu beschleunigen und gleichzeitig die Kosten zu optimieren. Wir rechnen damit, dass unsere Lösung die Produktivität um bis zu 45 steigern und die Verfahrensabläufe im Geschäftsbetrieb um das Zwei- bis Dreifache beschleunigen wird", erklärte Phung Viet Ha, Managing Director of Low-code Group bei FPT Software.

"Die Markteinführung von FezyFlow ist auch Ausdruck unserer Entschlossenheit, Partner, Kunden und Unternehmen weltweit bei ihren Strategien zur digitalen Transformation zu unterstützen. Für die Zukunft streben wir die Einführung weiterer innovativer Funktionen an, die auf die Anforderungen unterschiedlicher Branchen und Geschäftsressourcen zugeschnitten sind", fügte er hinzu.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatz von 803 Millionen US-Dollar (2022) und über 27.000 Mitarbeitern in 27 Ländern. Mit seinen Dienstleistungen von Weltklasse in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code und anderen engagiert sich das Unternehmen in der Erschließung komplexer Geschäftschancen und der Bewältigung schwieriger Herausforderungen. Das Unternehmen betreut mehr als 1.000 Kunden weltweit, darunter 89 Fortune-Global-500-Unternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung, Versorgungsunternehmen und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter https://fptsoftware.com/.

