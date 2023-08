Sarstedt (ots) -Unternehmer und Experte für Genossenschaften, Björn Erhard, hat ein neues Buch veröffentlicht. Mit dem Titel "GENOSSENSCHAFT FÜR UNTERNEHMER: Wie du eine Genossenschaft gründest und dadurch dein Vermögen schützt" bietet das Werk einen leicht verständlichen Überblick über die strukturelle und rechtliche Komplexität der Gründung einer Genossenschaft.Autor und Unternehmer Björn Erhard: "Das Buch ist nicht nur ein theoretischer Leitfaden, sondern beinhaltet auch drei reale Fallstudien, die aufzeigen, welche Fehler mit einer Genossenschaft vermieden werden können. Es baut auf fundiertem Wissen auf, das ich durch meine eigene Gründung und die Begleitung von über 350 Kunden gesammelt habe. Die Lektüre richtet sich an angehende Selbstständige sowie erfahrene Geschäftsleute, die ihre Steuerlast minimieren und Sicherheit optimieren wollen."Björn Erhard ist selbst Unternehmer, Experte für Genossenschaften und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Interessenverbands der Kleingenossenschaften (DIVK). Als Geschäftsführer der Erhard Unternehmensgruppe suchte er nach einer Möglichkeit, sein Unternehmen sicher und steuerfrei an seine Kinder übergeben zu können und stieß dabei auf die Genossenschaft. Seit 2022 unterstützt er kleine und mittelständische Unternehmen mit der Erhard Media eG dabei, es ihm gleichzutun. Mit der DIVK gründete er sogar einen Prüfungsverband, der explizit auf kleine Genossenschaften ausgelegt ist.Mit seinem Buch, "GENOSSENSCHAFT FÜR UNTERNEHMER: Wie du eine Genossenschaft gründest und dadurch dein Vermögen schützt" will er nun sein gebündeltes Wissen an angehende Selbstständige und erfahrene Geschäftsleute weitergeben. Das Buch ist in fünf Kapitel unterteilt, die sich mit den Vorteilen einer Genossenschaft, ihrer Definition und den Grundprinzipien, den Unterschieden zu anderen Gesellschaftsformen, der Anwendbarkeit der Genossenschaft auf verschiedene Geschäftsbereiche und der Gründung beschäftigen. Diese Palette, basierend auf der Erfahrung Björn Erhards macht das Buch zu einer wertvollen Ressourcen für jeden, der eine Genossenschaft gründen oder seinen Vermögensschutz optimieren möchte."Ich möchte das komplexe Thema einfach und strukturiert weitergeben und aufzeigen, welche innovativen Möglichkeiten Genossenschaften bieten. Außerdem möchte ich Unternehmer bei der Entscheidung unterstützen, die für sie geeignete Gesellschaftsform zu wählen. Mit meinem Buch habe ich genau diese Mission gebündelt und freue mich, so zahlreiche angehende Selbstständige und erfahrene Geschäftsleute dabei zu unterstützen, ihre Steuervorteile auszuschöpfen und ihr Vermögen zu schützen", sagt Björn Erhard.Weitere Informationen zum Buch: https://genossenschaftfuerunternehmer.de/Weitere Informationen über Björn Erhard und seine Arbeit unter: https://xn--bjrnerhard-fcb.dePressekontakt:Erhard Media eGVertreten durch: Björn Erhardhttps://björnerhard.deinfo@björnerhard.dePressekontaktRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Erhard Media eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169429/5571320