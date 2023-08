© Foto: GIAN EHRENZELLER - picture alliance/KEYSTONE



Palantir-Aktien befinden sich im Hausse-Modus, nachdem der Wedbush-Technologieanalyst Dan Ives das Softwareunternehmen mit einem Outperform-Rating und einem Kursziel von 25 US-Dollar aufgenommen hat. Was kann die Aktie?

Der kometenhafte Aufstieg von Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz (KI) hat die Anlegerwelt in seinen Bann gezogen. Auch Palantir ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung intelligenter Systeme spezialisiert hat, die künstliche Intelligenz nutzen, um menschengesteuerte Analysen zu unterstützen. Die Plattformen des Unternehmens konzentrieren sich auf Datenmanagement und -sicherheit und ermöglichen es den Nutzern, komplexe Fragen zu beantworten, ohne dass sie über statistische oder rechnerische Kenntnisse verfügen müssen. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden stellt Palantir Produkte bereit, optimiert Arbeitsabläufe und liefert schnelle operative Ergebnisse.

Der Wedbush-Analyst Dan Ives glaubt, dass all das Palantirs "Geheimrezept" sei, das das Unternehmen zu seinem Vorteil nutzen könne, wenn wir in die Ära der vierten industriellen Revolution eintreten. Die Expertise im Bereich der künstlichen Intelligenz werde dem Unternehmen demnach helfen, einen "signifikanten" Anteil an einem Markt zu gewinnen, der sich auf 800 Milliarden US-Dollar belaufen dürfte, so Wedbush.

In einem Interview mit der CNBC-Sendung "The Exchange" bezeichnete Ives Palantir als "den [Lionel] Messi der KI" und bezog sich dabei auf den Profifußballer. Ives sagte, dass es für das Unternehmen einen "goldenen Weg" zur Monetarisierung gibt und fügte in einer Notiz hinzu, dass Palantir "eine KI-Festung gebaut hat, die unübertroffen ist".

Palantir-CEO Alex Karp betonte bereits bei der Bekanntgabe der letzten Earnings, dass die Nachfrage nach der neuen Plattform für künstliche Intelligenz von Palantir "beispiellos" sei. Der nächste Ergebnisbericht wird am 7. August erwartet. Die Titel haben im bisherigen Jahresverlauf rund 209 Prozent an Wert dazugewonnen. Wedbush bewertet die Palantir-Aktie mit einem Outperform-Rating und einem Kursziel von 25 US-Dollar.

FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter hat vor zwei Wochen die Palantir-Aktie als Zock den Monats positioniert und gestern nach der Rallye der letzten Tage ein paar Gewinne mitgenommen: "Ich habe die ein oder andere Mail von Lesern bekommen, denen das Herz mehr als in die Hose gerutscht ist, nachdem Palantir zeitweilig fast 50 Prozent im Minus war. Das kann bei einem Zock auch passieren. Bis zum Totalverlust. Wem das zu heiß ist, der kann immer auf die Aktie ausweichen und hätte bei Palantir auch bereits weit über 15 Prozent Gewinn gemacht. Ich gratuliere auf alle Fälle allen FAST BREAKERN, die dabei waren, zu über 90 Prozent Gewinn in weniger als zwei Wochen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion