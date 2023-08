München (ots) -Peter Janicek ist Vertriebsexperte und hat sich bei seiner Zusammenarbeit mit einem namhaften deutschen Versicherungsunternehmen auf die Altersvorsorge spezialisiert. In diesem stieg er schnell bis an die Spitze des Karrieresystems und baute das erfolgreichste Vertriebs-Team Deutschlands auf. Heute will er Quereinsteigern die Möglichkeit bieten, an seinen gewonnenen Erfahrungen teilzuhaben und sich nebenbei ein erfolgreiches zweites Standbein aufzubauen. Was sie dafür mitbringen sollten und welche großen Erfolge sie dabei erzielen können, erfahren Sie im Folgenden.Viele Menschen träumen von finanzieller Freiheit, beruflicher Unabhängigkeit und dem eigenen Business, doch nur die wenigsten wagen den Schritt in die Selbstständigkeit. Die meisten scheuen das Risiko, von ihrer festen Beschäftigung in ein unsicheres Leben als eigenverantwortlicher Unternehmer zu wechseln. Dabei gibt es durchaus auch Möglichkeiten, sich risikofrei in Teilzeit selbstständig zu machen. "Viele Menschen wollen sich verändern und endlich durchstarten, doch sie scheuen davor zurück, wirklich an sich selbst zu arbeiten", sagt Peter Janicek. "Dabei lassen sich mit Ehrgeiz und Empathie auch aus einem Angestelltenverhältnis heraus mehr Freiheit und Erfüllung erreichen - man muss nur bereit sein, sich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen." Als Vertriebsexperte ermöglicht Peter Janicek seinen Vertriebspartnern mit seinem Konzept, ein eigenes Business zu führen und gleichzeitig in ihrem festen Angestelltenverhältnis zu bleiben, bis sie finanziell unabhängig werden. Mit seiner Methode hat er selbst in kürzester Zeit eine beeindruckende Karriere als Vertriebsexperte für ein namhaftes deutsches Versicherungsunternehmen aufgebaut und will nun auch anderen dabei helfen, beruflichen Erfolg, finanzielle Freiheit und persönliche Unabhängigkeit zu erlangen.Ursprünglich wollte Peter Janicek in eine Fußballkarriere starten, hat sich nach seiner Ausbildung zum Immobilienkaufmann jedoch in wenigen Jahren ein zweites berufliches Standbein im Vertrieb von Versicherungen aufgebaut. Dabei halfen ihm seine großen Ambitionen, die Karriereleiter rasant zu erklimmen und seinen Traum vom eigenen Unternehmen zu verwirklichen. Heute ist er auf Altersvorsorge spezialisiert und arbeitet mit einem Team von mehr als 1156 Geschäftspartnern daran, jeden Tag das Beste für seine Kunden herauszuholen. Dank seines umfassenden Netzwerks und fundierten Wissens kann Peter Janicek Quereinsteigern aus allen Branchen in nur wenigen Monaten dabei helfen, ein lukratives und florierendes Nebengeschäft aufzubauen. Wieso gerade Quereinsteiger in der Branche besonders oft erfolgreich sind und welche Eigenschaften man für einen Einstieg unbedingt mitbringen sollte, hat er im Folgenden zusammengefasst.Radikale Aufgeschlossenheit ist der Erfolgsgarant im VertriebViele Menschen wollen mehr Geld und mehr Freiheit in ihrem Leben erreichen, allerdings sind nur wenige tatsächlich bereit, sich zu verändern oder an sich selbst zu arbeiten. Leider vergeben sie damit jedoch die Chance, sich ein wirklich erfülltes Leben aufzubauen. Grundsätzlich kann es aber jeder schaffen: Leidenschaft und Ehrgeiz sind im Grunde das Einzige, was für eine erfolgreiche Karriere im Vertrieb nötig ist.Gerade Quereinsteiger sind dabei besonders erfolgreich, denn sie sind erfahrungsgemäß besonders aufgeschlossen gegenüber neuen Erfahrungen. Wer bereit ist, ständig Neues zu lernen und radikal aufgeschlossen bleibt, kann viel eher von erfolgreichen Menschen lernen und seine eigenen Denk- und Verhaltensmuster immer wieder hinterfragen. Wer diese innere Bereitschaft zu Wachstum und Entwicklung mitbringt, wird in der Regel auch als Vertriebler erfolgreich sein und sich innerhalb weniger Monate ein zusätzliches berufliches Standbein aufbauen können.Aus einer Festanstellung heraus in die berufliche SelbstständigkeitNeben der Lernbereitschaft ist aber auch die Fähigkeit zur Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit entscheidend, mit der Neueinsteiger ihr Business voranbringen sollten. Wer bereit ist, für einige Monate das Optimum aus sich herauszuholen und 110 Prozent zu geben, kann mit etwas Geduld großartige Resultate erzielen. Dabei bietet der Vertrieb innerhalb der Versicherungsbranche hervorragende Möglichkeiten: So kann jeder ohne große Anfangsinvestitionen und ohne viel Risiko austesten, ob ihm das freie Unternehmertum liegt und dabei wegen fehlender Fixkosten bereits ab dem ersten verdienten Euro in die Gewinnzone gelangen.Nicht zuletzt sollten Quereinsteiger im Vertrieb auch eine gewisse Empathie mitbringen: Wer nur auf Provisionen aus ist, wird langfristig gesehen keinen Erfolg haben. Wichtiger ist es, die Vermittlung von langfristigen Geldanlagen als eine sinnvolle persönliche Mission zu begreifen, die anderen Menschen entscheidend hilft. Wer es sich zur Aufgabe macht, Menschen dabei zu helfen, Vermögen für ihre Familie aufzubauen und finanzielle Sicherheit zu erreichen, wird dies auch auf andere Menschen ausstrahlen und in kurzer Zeit zu einem erfolgreichen Vertriebler werden. Selbstverständlich ist Geld wichtig, aber die Mission, das Wohl der Menschen, die Kunden und Geschäftspartner sollten immer Vorrang haben - dann wird auch einem Quereinsteiger in wenigen Monaten der lukrative Start in die berufliche Selbstständigkeit gelingen.