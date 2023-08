Mainz (ots) -Am 24. August 1963 startete die Fußball-Bundesliga und bietet seit 60 Jahren spannende Geschichten rund um Meisterschaft und Abstiegskampf. Zwei Wochen vor Start der neuen Bundesliga-Saison lädt die "sportstudio reportage: Titel, Tore, tausend Träume - 60 Jahre Bundesliga mit Béla Réthy" ein zu einer Zeitreise durch Höhe- und Wendepunkte der Liga-Geschichte. Auf dem Sendeplatz des "aktuellen sportstudios" ist am Samstag, 5. August 2023, 23.00 Uhr, im ZDF zu erleben, wie der langjährige ZDF-Fußballreporter Béla Réthy, der die Liga wie kein zweiter kennt, mit denen ins Gespräch kommt, die die Liga geprägt haben: von Günter Netzer bis Felix Magath, von Oliver Kahn bis Jürgen Klopp, von Thomas Müller bis Youssoufa Moukoko.Parallel zu dieser "sportstudio reportage" ist ab Samstag, 5. August 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek auch eine sechsteilige Serie mit Höhepunkten aus 60 Jahren Bundesliga zu sehen, gestaffelt nach Jahrzehnten. Dort steht zudem bereits die Zeitreise "das aktuelle sportstudio - 60 Jahre Storys, Stars und Sternstunden" (https://www.zdf.de/sport/das-aktuelle-sportstudio/das-aktuelle-sportstudio-60-jahre-jubilaeum-100.html) zur Verfügung - denn mit Start der Fußball-Bundesliga vor 60 Jahren ging auch das "aktuelle sportstudio" im ZDF auf Sendung.60 Jahre Bundesliga - Titel, Tore, tausend TräumeDie Bayern aus München haben die Geschichte der Liga wie keine andere Mannschaft geprägt: 32 Mal holten sie die begehrte Meisterschale. Manchmal - wie in diesem Jahr - erst auf der Ziellinie. Wer aber weiß noch, dass die "Löwen" einst Münchens Top-Team waren? Oder dass der 1.FC Köln zu Beginn der 60er Jahre das "Real Madrid des Westens" genannt wurde? Und wer im Kohlenpott erinnert sich nicht an das Jahr 2001, als Schalke 04 zum "Meister der Herzen" wurde?Der Bestechungsskandal mit verschobenen Spielen Anfang der 70er Jahre prägte die Liga ebenso, wie Deutschlands Wiedervereinigung oder das Bosman-Urteil von 1995. Die juristische Entscheidung über den ablösefreien Wechsel und den Einsatz ausländischer Spieler veränderte die Fußball-Landschaft dauerhaft. Die Liga ist heute ein Milliardengeschäft mit Spielergehältern in oft zweistelliger Millionenhöhe. Doch neben teuren Transfers und modernster Technik ist Fußball auch immer noch viel Tradition. Woche für Woche ziehen tausende Fans in die Stadien für den großen Moment mit ihrer Mannschaft.Die "sportstudio reportage" von Autor Albert Knechtel zeigt, dass die Bundesliga eine Schatzkiste voll mit unvergesslichen Bildern, kuriosen Anekdoten und nostalgischen Erinnerungen bleibt. Nicht über alle, aber über die schönsten, spektakulärsten und emotionalsten Momente spricht Béla Réthy mit ehemaligen und jetzigen Topspielern und Trainern sowie mit treuen, aber zugleich auch kritischen Fans.In der Nacht von Mittwoch, 9., auf Donnerstag, 10. August 2023, sendet das ZDF von 0.55 bis 3.40 Uhr die Langversion der "sportstudio reportage" zu 60 Jahre Bundesliga.Diese Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "sportstudio reportage" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie eine Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/60-jahre-das-aktuelle-sportstudio) zu 60 Jahre "das aktuelle sportstudio"Im Vorführraum des ZDF-Presseportals ist die "sportstudio reportage: Titel, Tore, tausend Träume" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/sportstudio-reportage-titel-tore-tausend-traeume-60-jahre-bundesliga-mit-bela-rethy)(nach Login) vorab zu sehen.Hier finden Sie die "sportstudio reportage" (https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/sportstudio-reportage---titel-tore-tausend-traeume-vom-10-august-2023-100.html) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5571401