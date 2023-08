Düsseldorf (ots) -Sicherheit und Unfallprävention waren in Unternehmen nie wichtiger. Als Arbeitssicherheitsexperte unterstützt Donato Muro Unternehmen dabei, Sicherheits- und Arbeitsschutzkonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Ferner bietet er ein umfangreiches Schulungsangebot, um Führungskräfte, Sicherheitsverantwortliche und Mitarbeiter mit ihren Aufgaben im Arbeitsschutz vertraut zu machen. Hier erfahren Sie, wie Unternehmen von Online-Sicherheitsschulungen profitieren.Durch den Fortschritt der Technik steigen auch die Anforderungen an den Arbeitsschutz. Während einerseits das Arbeiten immer einfacher und effizienter wird, ergeben sich gleichzeitig völlig neue Herausforderungen. Dies macht es wichtiger denn je, Mitarbeiter schnellstmöglich über Neuerungen aufzuklären und mit deren sicherheitstechnischer Bedeutung vertraut zu machen. "Effektive Sicherheitsunterweisungen sind in der modernen Arbeitswelt unabdingbar, um Unfälle, Schäden und die damit verbundenen Kosten zu vermeiden", betont Arbeitssicherheitsexperte Donato Muro.Um Beschäftigte stets auf dem aktuellsten Stand zu halten, legt er Unternehmen daher nahe, ihre Mitarbeiter online zu beschulen. Als Experte für Arbeitsschutz, Brandschutz und Sicherheit konnte Donato Muro bereits zahlreichen Firmen dabei helfen, wirksame Sicherheits- und Schulungskonzepte zu etablieren, um so die Zahl der Arbeitsunfälle zu reduzieren. Welche neuen Herausforderungen durch die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt entstehen und wie sich diese durch Online-Schulungen meistern lassen, hat er im Folgenden zusammengefasst.Neue und alte Herausforderungen in der BetriebssicherheitIn traditionellen Sicherheitsschulungen besteht in der Regel ein erhöhter Zeitdruck. Deshalb werden Themen, die nicht im engeren Sinne zur Unfallprävention gehören, nur selten angesprochen. Insbesondere die IT-Sicherheit fällt dabei schnell unter den Tisch - mit teils gravierenden Folgen. Lernen Beschäftigte zum Beispiel nicht, wie sie mit Passwörtern korrekt umgehen und verdächtige E-Mails und Websites identifizieren, fällt es Dritten leichter, sich Zugang zu den digitalen Systemen des Unternehmens zu verschaffen. Auf diese Weise können Viren und Hacker erhebliche Schäden durch Datenverlust und Informationslecks verursachen.Darüber hinaus werden auch Risiken, die als alltäglich wahrgenommen werden, bisweilen ausgeblendet und im Rahmen der regulären Schulungen nicht ausreichend abgedeckt. Zu den physischen Bedrohungen am Arbeitsplatz zählen jedoch nicht nur Maschinen und andere Betriebsmittel - auch Treppen und Stolperfallen stellen Unfallquellen dar, über die Mitarbeiter aufgeklärt werden sollten. Ferner müssen in Sicherheitsunterweisungen Brandschutzmaßnahmen besprochen und Erste-Hilfe-Kenntnisse vermittelt werden.Digitale Unterweisungen als Revolution der SicherheitsschulungDer schiere Umfang der zu besprechenden Themen und die unterschiedlichen Zeitpläne der Belegschaft machen es somit schwer, alle Aspekte in Präsenz zu behandeln. Schlimmstenfalls sind nicht nur mehrere Veranstaltungen erforderlich, sondern auch Ersatztermine für verhinderte Mitarbeiter. Online-Unterweisungen stellen eine effektive Möglichkeit dar, dieses Problem zu lösen. Werden Unterweisungen als digitale Inhalte auf einer geeigneten Schulungsplattform bereitgestellt, können Mitarbeiter diese zeit- und ortsunabhängig ansehen und beliebig oft wiederholen, um das Gezeigte zu verinnerlichen.Dies bietet dem Unternehmen mehrere Vorteile: Während ein großer Teil der Kosten für Trainer und physische Schulungsmaterialien entfällt, kann auch das Gelernte wesentlich besser in interaktiven Übungen abgefragt werden. Zum Beispiel könnte in einem Videoquiz eine realistische Gefahrensituation simuliert werden, zu der Lernende anschließend Fragen beantworten müssen. Da dies online und über eine Lernplattform stattfindet, fällt es gleichzeitig leichter, die Ergebnisse rechtssicher zu dokumentieren. Dadurch sind Unternehmen in der Lage, ihren gesetzlichen Pflichten gründlicher nachzukommen und die Qualifikationen ihrer Mitarbeiter im Zweifelsfall nachzuweisen.Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für Online-UnterweisungenEin absoluter Vorteil der Online-Unterweisungen besteht in der Flexibilität. So lassen sich je nach Branche und Anforderung entsprechende Unterweisungen entwerfen und den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Während es im Bausektor beispielsweise Schulungen zu den Themen Arbeitssicherheit, Umgang mit Baumaschinen und -geräten, sowie Sicherheitsvorschriften auf Baustellen, Unfallprävention und erste Hilfe geben sollte, sind im Gesundheitswesen vor allem Hygienevorschriften, der Umgang mit Patientendaten oder die Handhabung von medizinischen Geräten von Bedeutung. Online-Schulungen bieten den Vorteil, sich flexibel jeder Branche und den individuellen Bedürfnissen anzupassen, was einen entscheidenden Vorteil für die Arbeitssicherheit der gesamten Arbeitswelt bietet.Fazit: Online-Schulungen transformieren die ArbeitsweltFest steht: Vorteile wie Flexibilität, Kostenersparnis und Vielseitigkeit machen Online-Schulungen zu einer wichtigen Ergänzung zu den vorhandenen Arbeitsschutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Gerade in den schnelllebigen digitalen Bereichen der Arbeitswelt profitieren Unternehmen zudem davon, Inhalte schnell aktualisieren und ihre Mitarbeiter auf dem neuesten Stand halten zu können.Dies ermöglicht es, im Betrieb nicht nur unfallfrei, sondern insgesamt sicherer zu arbeiten. Ferner lässt sich, falls Zweifel aufkommen oder Unfälle passieren, problemlos nachweisen, dass die Beschäftigten die notwendigen Sicherheitsschulungen absolviert haben. Somit ist das Unternehmen auch rechtlich durch Online-Schulungen auf der sicheren Seite.Wollen auch Sie Ihre Mitarbeiter durch effektive Arbeitsschutz- und Sicherheitskonzepte noch besser schützen? 