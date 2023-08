Mainz (ots) -Mittelständler sind das Rückgrat der Wirtschaft. ZDFinfo nimmt sie in den Blick und besucht das für Deutschland typische Gewerbegebiet Rheinbach in Nordrhein-Westfalen. Der Dreiteiler "Die Malocher - Auftragsboom und Abstiegsangst" begleitet am Montag, 7. August 2023, ab 20.15 Uhr "Malocher" und fragt nach Hoffnungen und Herausforderungen. Die Reihe von Marius Brüning, Nicole Clouth und Manuel Gogos ist bereits in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-malocher-auftragsboom-und-abstiegsangst-100.html) verfügbar.In Rheinbach arbeiten rund 3.200 Menschen in etwa 200 eher kleineren Betrieben. In Deutschland gibt es in Größe und Struktur rund 62.000 Gewerbegebiete, die dem in Rheinbach entsprechen. Die Filme begleiten viele weitere Handwerkerinnen und Handwerker, Tüftler und Händler bei ihrer täglichen Arbeit. Die "Malocher" beschäftigen Energiepreise, Inflation, Facharbeitermangel, Lieferkettenprobleme oder Marketing via Sozialen Medien.Im Fokus stehen zum Beispiel die Brüder Giorgio und Francesco Tartero, die erfolgreich eine Pasta-Produktion und ein gut gehendes Restaurant betreiben. An Aufträgen mangelt es ihnen nicht - denn "gegessen wird immer", sagt Giorgio Tartero. Doch sie suchen ständig neue Arbeitskräfte. Vor deutlich größeren Problemen steht Obstbauer Alexander Krings, der nicht nur fehlende Mitarbeiter sucht, sondern mit rasant steigenden Kosten zu kämpfen hat. Allein für seine Kühlhäuser rechnet er 2023 mit doppelt so hohen Stromkosten wie noch im Jahr zuvor.Claus Trilling, Inhaber eines Autohauses, bezeichnet seine wirtschaftliche Lage sogar als "dramatisch", denn in wirtschaftlich schwierigen Zeiten kaufen Verbraucher sehr zögerlich Neuwagen. Anders sieht es bei Sabine Finselberger aus. Sie ist Kaminbauerin und Chefin eines Familienbetriebes. Ihr Unternehmen hat unzählige Aufträge. Doch Lieferengpässe machen ihr zu schaffen und deshalb muss sie viele Kunden vertrösten.Folgentitel und SendezeitZDFinfo: Montag, 7. August 2023,20.15 Uhr: "Die Malocher - Auftragsboom und Abstiegsangst: Neue Herausforderungen"21.00 Uhr: "Die Malocher - Auftragsboom und Abstiegsangst: Krisenmanagement"21.45 Uhr: "Die Malocher - Auftragsboom und Abstiegsangst: Perspektiven"KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/diemalocher) (nach Login) oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie ZDFinfo in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5571455