Der Markt hat sich in diesem Jahr stark erholt und doch gibt es noch immer einige relativ günstige Aktien. Analysten sind bei einer ganz besonders bullish und erwarten eine Kursverdopplung.

Einer der derzeit am meisten geliebten Titel von Analysten ist Teleperformance. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Geschäftsdienstleistungen und verbindet laut eigener Aussage das Beste aus fortschrittlicher Technologie und menschlichem Einfühlungsvermögen. Das umfassende, KI-gestützte Serviceportfolio der Teleperformance-Gruppe reicht von der Kundenbetreuung im Front-Office bis hin zu Back-Office-Funktionen, einschließlich Trust- und Safety-Services, die sowohl die Online-Nutzer als auch den Ruf der Marke schützen.

Im Jahr 2022 verzeichnete Teleperformance einen konsolidierten Umsatz von 8.154 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 645 Millionen Euro. Für dieses Jahr erwartet Daniel Julien, Chairman und Chief Executive Officer von Teleperformance, ebenso ein "gesundes Wachstum, eine weitere Verbesserung der branchenführenden operativen Margen und einen starken freien Cashflow."

Berenberg-Analysten schrieben in einer Notiz vom 17. Juli, dass Teleperformance "in einer starken Position ist, um von der KI und der Technologieimplementierung in der [Kundenerlebnis-]Branche zu profitieren". Auch sei das Unternehmen auf eine starke zweite Jahreshälfte eingestellt. Das Kursziel hat die Bank auf 232 Euro festgesetzt - rund 81 Prozent über dem derzeitigen Niveau.

Ganze 81 Prozent der Analysten empfehlen die Aktie zum "Kauf" und der Konsens impliziert ein Kurspotenzial von rund 102 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Die Titel werden an der Euronext Paris gehandelt und sind in folgenden Indizes enthalten: CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard und Euronext Tech Leaders.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion