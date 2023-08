Semperit hat den Erwerb der Rico Group nun abgeschlossen. Nach Erhalt sämtlicher Genehmigungen fand das Closing am 31. Juli 2023 statt, wie das Unternehmen mitteilt. Rico erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 90 Mio. Euro und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in Österreich, der Schweiz und den USA.Apropos Semperit: Bettina Schragl (ehemals Immofinanz) ist seit kurzem bei Semperit und dort in der Funktion "Director Group Communications, IR & Brand Management" tätig. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.08.)

