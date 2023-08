Erweiterung der Zahlungsverkehrsplattform für den deutschen Markt mit SmartPOS-Terminals von Newland

Bluefin kündigte heute an, dass sein österreichisches Tochterunternehmen TECS Payment Solutions die auf NEXO v4.0-Standards basierende girocard-Zertifizierung der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) erhalten hat. Mit dieser Zertifizierung wird die TECS-Zahlungsverkehrsplattform um die girocard in Deutschland erweitert. Es kommen hochleistungsfähige Android SmartPOS-Terminals von Newland Payment Technology zum Einsatz.

TECS stellt eine globale Omnichannel-Payment-Lösungen für Acquirer, Zahlungsdienstleister, POS-Systemanbieter, unabhängige Softwareanbieter und andere Marktteilnehmer zur Verfügung. Basis ist eine offene, cloudbasierte Zahlungsverkehrs-Platform-as-a-Service. Als führende Debitkarte Deutschlands wickelte girocard 2022 mehr als 6,7 Mrd. Transaktionen ab. Dank der girocard-Zertifizierung von TECS profitiert der deutsche Markt von einer offenen Plattform mit Zugang zu SmartPOS-Geräten der neuesten Generation und einer vollständigen girocard-Zahlungsakzeptanz.

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für TECS und Bluefin, denn die girocard-Zertifizierung ist eine der anspruchsvollsten Zertifizierungen für Zahlungssysteme weltweit", erklärte Gijsbert van der Poel, Managing Director bei TECS. "Die Erfüllung unserer Vision, sichere Omnichannel-Zahlungen und SmartPOS-Funktionen einem breiten internationalen Markt zur Verfügung zu stellen, wird dadurch wesentlich erleichtert."

Die TECS-Zahlungsverkehrsplattform kann auf dem deutschen Markt als White-Label-Lösung unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) angeboten werden, da diese bei der Integration von Zahlungen für Einzelhandelskunden mehr Flexibilität und Kontrolle bietet. Acquirer profitieren von einer größeren Auswahl, wenn es um die Bereitstellung einer alternativen SmartPOS-Partnerlösung geht.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TECS und Bluefin, da diese sich zu einer führenden Zahlungsplattform in Europa entwickelt haben", so Kazem Aminaee, International President bei Newland Payment Technology. "Unsere leistungsstarken SmartPOS-Geräte unterstützen eine Vielzahl von Anwendungsfällen und Zahlungsszenarien von Einzelhändlern und dank der girocard-Zertifizierung über TECS können Kunden die auf dem deutschen Binnenmarkt führende Debitkarte akzeptieren."

Die vielseitigen Android-basierten Zahlungsgeräte von Newland bieten fortschrittliche Funktionen für Einzelhändler und unterstützen die problemlose Integration von Zahlungsvorgängen in Registrierkassen-, Enterprise Management- und Buchhaltungssysteme. Die SmartPOS-Lösung kann für verschiedene Geschäftsszenarien eingesetzt werden von Countertop-Zahlungsterminals und Handheld-Geräten zur Zahlungsakzeptanz bis hin zum Support von umfassenden POS-Systemen.

