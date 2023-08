München (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Kolleginnen und Kollegen,für die neue Familienkomödien-Reihe "Einspruch, Schatz!" zieht ChrisTine Urspruch am 22. und 29. September die Anwaltsrobe an. Das Erste zeigt an den zwei aufeinander folgenden Freitagen die Filme "Ein Fall von Liebe" und "Unter Vätern", jeweils um 20:15 Uhr.Mit Dialogwitz und Feingefühl verkörpert die als "Tatort"-Rechtsmedizinerin bekannte Hauptdarstellerin mit Eva Schatz eine unkonventionelle Titelheldin. Für ein unkontrollierbares Chaos-Element sorgt Publikumsliebling Wolfram Grandezka, der als undurchsichtiger Charmeur Hanno Bertram das Leben von Eva Schatz ordentlich durcheinanderbringt. Mit dabei ist Jochen Busse, der als Werner Schatz das Altersheim und das Leben seiner Tochter Eva auf den Kopf stellt."Einspruch, Schatz!" ist eine Produktion von der W&B Television GmbH (Produzenten: Torsten Lenkeit und Oliver Vogel) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Regie führte Thomas Freundner nach Drehbüchern von Torsten Lenkeit.Wir laden Sie hiermit herzlich zu Interviewmöglichkeiten mit ChrisTine Urspruch, Wolfram Grandezka und Jochen Busse ein.Aus logistischen Gründen wird es keinen zentralen Termin geben. Wir koordinieren gern alle Interviewanfragen individuell nach der jeweiligen zeitlichen Verfügbarkeit.Bitte melden Sie Ihr Interesse mit nachfolgendem Antwortformular oder per E-Mail so bald wie möglich über presse@planpunkt.de an.Mit freundlichen GrüßenCarina HoffmeisterARD Degeto_______________________________________Pressekontakt:Antwort an:planpunkt PRE-Mail: presse@planpunkt.deAnna Nisch: 0221 9125570Interviewwünsche zu EINSPRUCH, SCHATZ!Ich möchte nach individueller Terminvereinbarung gerne Interviews führen mit:"EINSPRUCH, SCHATZ!"o ChrisTine Urspruch (Eva Schatz)o Wolfram Grandezka (Hanno Bertram)o Jochen Busse (Werner Schatz)o Doppelinterview ChrisTine Urspruch, Wolfram GrandezkaRedaktion: __________________________________________________________Name: ______________________________________________________________Mobilnummer: _______________________________________________________E-Mail: _____________________________________________________________Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5571497