Der DAX hat zuletzt ein Allzeithoch nach dem anderen markiert. Mit einem Plus von über 15 Prozent in diesem Jahr bewegt sich der deutsche Leitindex derzeit deutlich über der 16.000-Punkte-Marke. Aber wie geht die Reise nach dieser starken Performance weiter? In der aktuellen Ausgabe der Sendung zum Gebertbrief fokussiert sich Thomas Gebert auf den DAX. Der Börsenexperte erklärt, ob sich die Rekordjagd fortsetzt oder die Kurse demnächst wieder fallen. Im Fokus des Gesprächs steht in diesem Zusammengang das Put-Call-Verhältnis. Womit Anleger nun aus technischer Sicht beim DAX rechnen dürfen und wie sie sich dementsprechend positionieren können, erfahren Sie im Interview.