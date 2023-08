Siegen (ots) -Phil Poosch ist Ansprechpartner für mittelständische Unternehmen und unterstützt seine Kunden mit seinem Angebot bei der Digitalisierung von Vertriebsprozessen. Zudem verhilft er ihnen mit Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, zu mehr Websitebesuchern und Kundenanfragen. Wie Google Perspectives nun die KI-Dominanz brechen will und was das im Zusammenhang mit SEO bedeutet, erfahren Sie im Folgenden.Das Internet ist eine unerschöpfliche Quelle an Informationen. Doch inmitten der Überflutung mit unzähligen Inhalten finden sich immer mehr Beiträge, die entweder von künstlicher Intelligenz, kurz KI, generiert oder ausschließlich für die Suchmaschinenoptimierung erstellt wurden. Für Nutzer wird es dadurch immer schwieriger, relevante Informationen zu finden. Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat Google nun "Google Perspectives" als neuen Suchfilter vorgestellt. Mit seiner Hilfe sollen Informationen von Menschen in den Suchergebnissen besser auffindbar werden - ein Schritt, der darauf abzielt, dem User auch in Zukunft eine hochwertige Sucherfahrung zu bieten. "Google arbeitet kontinuierlich an innovativen Ansätzen, um menschliche Perspektiven in den Vordergrund zu rücken", bestätigt auch der SEO-Experte Phil Poosch. "Diese Entwicklung hat auch auf SEO-Strategien spürbare Auswirkungen." Welche das sind, hat der SEO-Experte im Folgenden zusammengefasst.Menschliche Perspektiven in der Google-SucheGoogle Perspectives ist gewissermaßen Googles Reaktion auf die zunehmende Informationsüberflutung im Internet. Der neue Suchfilter, der auf der I/O 2023 vorgestellt wurde, soll in den kommenden Wochen im englischsprachigen Raum eingeführt werden. Er fügt der Google-Suche einen neuen Tab hinzu, der ähnlich wie die bereits bestehenden News-, Bilder- und Shopping-Tags funktioniert. Mit einem Klick auf den Perspectives-Tab öffnet sich ein Feed, der menschliche Perspektiven aus verschiedenen Quellen präsentiert. Dadurch soll Perspectives es den Nutzern erleichtern, zwischen SEO- und KI-Inhalten auch menschliche Perspektiven, zum Beispiel auf Reddit, Stack Overflow oder YouTube, zu finden. Um die Suche noch weiter zu verbessern, zeigt Google zusätzlich Ratschläge, persönliche Geschichten und Erfahrungsberichte von anderen Usern an. Dadurch möchte die Suchmaschine den Nutzern bei der Entscheidungsfindung helfen. All das macht den neuen Suchfilter zu einer wertvollen Ergänzung zum bestehenden Angebot.So verändert Google die SEO-PraktikenEin weiterer Schwerpunkt von Google liegt auf der Verbesserung des Content Rankings, um mehr Informationen aus erster Hand bereitzustellen. Zu diesem Zweck führte Google bereits im vergangenen Jahr das "Hilfreiche-Inhalte-System" ein, das dafür gedacht ist, User beim Finden hilfreicher Inhalte zu unterstützen. Inhalte, die den Erwartungen nicht entsprechen, werden automatisch schlechter bewertet. Im schlimmsten Fall können Webseiten mit vielen nicht hilfreichen Inhalten sogar ein schlechteres Google-Ranking erhalten - eine Neuerung, die direkte Auswirkungen auf SEO-Strategien hat. Der Trend geht ganz klar hin zu hochwertigen, informativen und nutzerzentrierten Inhalten. Website-Betreiber, die nicht den Anschluss verlieren möchten, werden angesichts dieser Entwicklung nicht darum herumkommen, ihre Strategien zu überdenken.FazitMit Google Perspectives unternimmt Google einen wichtigen Schritt, um die Dominanz von KI-generierten und SEO-zentrierten Inhalten zu durchbrechen. Stattdessen sollen menschliche Perspektiven wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden. Die Auswirkungen auf SEO-Praktiken sind entsprechend weitreichend - und werden die Art und Weise, wie Inhalte im digitalen Raum erstellt und geteilt werden, nachhaltig verändern.Sie wollen für Ihre Zielgruppe omnipräsent werden und Ihr Ranking auf Google entscheidend verbessern? Dann melden Sie sich jetzt bei Phil Poosch (https://philpoosch.de/) und vereinbaren Sie einen Termin zum kostenfreien Analysegespräch!Pressekontakt:Poosch Consulting GmbHhttps://philpoosch.demail@philpoosch.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Poosch Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157586/5571523