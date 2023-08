Pocking (ots) -Lobna und Michael Schafhauser sind gefragte Copywriter und seit mehreren Jahren finanziell sowie zeitlich unabhängig. Gemeinsam mit ihrem Team der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH helfen sie ihren Kunden dabei, sich ebenfalls erfolgreich als Werbetexter selbstständig zu machen. Hierfür haben sie ein einzigartiges Programm entwickelt, auf Grundlage dessen Copywriter langfristig beeindruckende Umsätze erzielen können. Hier erfahren Sie, welche Vorteile eine Tätigkeit als selbstständiger Copywriter mit sich bringen.Der Arbeitsmarkt befindet sich im Umbruch: Stetig wachsende Anforderungen stehen dem überlasteten Personal gegenüber. Kein Wunder also, warum immer mehr Angestellte in ihrer Anstellung unzufrieden sind. Um der Abhängigkeit vom klassischen Arbeitsalltags zu entfliehen, interessieren sich immer mehr Arbeitnehmer für die eigene Selbstständigkeit. Sie sehnen sich danach, ihr eigener Chef zu sein und ihre Zeit ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen einzuteilen. Doch wie schaffen sie es, diesen Traum in die Realität umzusetzen? "Die Selbstständigkeit als Werbetexter bietet genau das, was sich Angestellte wünschen: selbstbestimmtes Arbeiten sowie die unabhängig von Arbeitgeber und festen Arbeitszeiten", verrät Michael Schafhauser, der gemeinsam mit seiner Frau Lobna Schafhauser die Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH gründete. Die gefragten Copywriter helfen Interessierten dabei, sich erfolgreich in der Werbetextbranche zu positionieren. Welche Vorteile die Selbstständigkeit als Werbetexter mit sich bringt, haben die Experten im Folgenden zusammengefasst.1. Zeit- und OrtsunabhängigEiner der wohl ansprechendsten Vorteile einer Selbständigkeit als Copywriter liegt in der Freiheit, Ort und Zeit seiner Arbeit selbst bestimmen zu können. Egal, ob vom heimischen Büro oder vom Strand aus, am Abend oder am Morgen, Copywriter bestimmen selbst, wann und wo sie arbeiten - am Ende zählt nämlich nur das Ergebnis. Das überzeugt vor allem Menschen, die gern reisen oder mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen möchten.2. Eine krisensichere SelbstständigkeitAußerdem sind Werbetexte heute eines der wichtigsten Elemente für erfolgreiches Marketing. Der Bedarf an Copywritern und ihrer Arbeit wird dabei nicht nur hoch bleiben, sondern sich vermutlich weiterhin erhöhen. Für selbstständige Copywriter ergibt sich so eine krisensichere Tätigkeit. Schließlich setzen Unternehmen vor allem in unsicheren Zeiten vermehrt auf Marketing-Maßnahmen.3. Selbstbestimmte ArbeitDarüber hinaus bietet die Arbeit als Copywriter den Vorteil, für sich arbeiten zu können. Besonders Menschen, die nicht gern im Rampenlicht stehen und stattdessen in Ruhe und aus dem Hintergrund ihrer Arbeit nachgehen wollen, werden hier in vollen Zügen profitieren.4. Das Einkommenspotenzial ist auch mit wenigen Kunden hochNicht zuletzt bietet die Selbstständigkeit als Copywriter interessante Verdienstmöglichkeiten. So werden gute Werbetexte mit mittleren vierstelligen Beträgen vergütet. Da das Geschäftsmodell von Bestandskunden lebt, genügt es an dieser Stelle bereits wenige wiederkehrende Kunden zu bedienen, um wirklich gut von seiner Tätigkeit leben zu können.Sie möchten sich erfolgreich als Werbetexter selbstständig machen, um Ihr Leben endlich frei und selbstbestimmt zu gestalten? Dann melden Sie sich jetzt bei Lobna und Michael Schafhauser (http://www.michaelschafhauser.com) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbHLobna Schafhauser & Michael SchafhauserE-Mail: office@michaelschafhauser.comWebseite: michaelschafhauser.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170944/5571544