In Vietlübbe und Plau errichten Wemag und UKA derzeit zwei neue Umspannwerke, die durch eine Kabeltrasse verbunden werden sollen. Die Gesamtinvestitionen liegen den Unternehmen zufolge bei 115 Millionen Euro.Netzengpässe können den Anschluss von Photovoltaik-Kraftwerken und Windparks an das Stromnetz verzögern. Immer wieder wird daher betont, dass der Netzausbau mit dem Ausbau erneuerbarer Energien Schritt halten muss. In diese Richtung gehen der Vertelnetzbetreiber Wemag und der Wind- und Solarparkentwickler UKA aktuell mit dem Bau eines neuen Umspannwerks in Vietlübbe in Mecklenburg-Vorpommern. ...

