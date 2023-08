MITTWOCH, DEN 2. AUGUST Am 2. August geben bedeutende Unternehmen wie Fresenius, Siemens Healthineers, Hugo Boss und Ferrari ihre Quartals- und Halbjahreszahlen bekannt. Die Finanzwelt erwartet die Ergebnisse von Kraft Heinz, Qualcomm und PayPal. Gleichzeitig stehen wichtige Konjunkturdaten an, darunter die Arbeitsmarktdaten aus Spanien und die ADP Beschäftigungsänderung in den USA. Interesse besteht auch am Ölbericht der EIA. Besonders aufmerksam ...

