Der Zusammenschluss soll die erste, wirklich integrierte Zahlungsplattform für die Schwellen- und Industrieländer der Welt hervorbringen

Mit der Übernahme beschleunigt Rapyd seine Expansionspläne und steuert auf einen Börsengang als globales Fintech-Unternehmen zu

Rapyd, der führende globale Fintech-as-a-Service-Anbieter, gab heute die Übernahme der PayU Global Payment Organisation ("GPO"; ohne die PayU-Geschäfte in Indien, der Türkei und Südostasien) von Prosus (AEX:PRX) (XJSE:PRX) aus den Niederlanden bekannt, einem globalen Internetkonzern für Verbraucher und einem der größten Technologieinvestoren der Welt. PayU GPO, ein führender Anbieter von erstklassigen Zahlungslösungen für Unternehmen und KMUs in Schwellenländern, ist in über 30 Ländern weltweit tätig. Rapyd erwirbt PayU GPO für 610 Millionen US-Dollar.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230731490065/de/

(Graphic: Business Wire)

Rapyd festigt seine Position als ein führender globaler Fintech-Anbieter auf den lokalen Märkten mit seiner branchenführende Fintech-Plattform, seinem umfassenden globalen Zahlungsnetzwerk und seinem Know-how. In Verbindung mit der Übernahme von PayU GPO setzt das Unternehmen außerdem seinen Weg in Richtung Börsengang fort. Die Übernahme ist ein strategischer Schritt, der die globale Expansion des Unternehmens in den aufstrebenden Märkten Mittel- und Osteuropas sowie Lateinamerikas fortsetzt. In Kombination mit PayU GPO verfügt Rapyd über ein beispielloses Angebot:

Transaktionen in mehr als 100 Ländern

Weltweit über 250.000 Händlerkunden

Ausbau des Rapyd Global Payments Network auf über 1.200 Zahlungsmethoden, die von 18 Abwicklungszentren unterstützt werden

41 Länder sind lizenziert oder reguliert

Ein Portfolio von Tier-1-Unternehmenskunden, darunter Adidas, Google, Ikea, Meta, Netflix, Rappi und Uber

Ein breites Spektrum an Partnerkanälen, die SMB-Händler akquirieren, darunter integrierte Softwareanbieter (ISVs), unabhängige Vertriebsorganisationen (ISOs) und Zahlungsdienstleister (PayFacs)

Insgesamt 1.700 Mitarbeiter, die in 22 Niederlassungen weltweit tätig sind und mehr als 50 Nationalitäten vertreten

Arik Shtilman, CEO und Mitbegründer von Rapyd, kommentierte die Übernahme wie folgt: "Rapyd hat sich das Ziel gesetzt, mutig zu bauen, und mit einer jährlichen Wachstumsrate von fast 100 im Jahr 2023 geht unsere globale Expansion unvermindert weiter. Mit unserer Strategie, die sich sowohl auf organisches Wachstum als auch auf Übernahmen konzentriert, ist Rapyd optimal aufgestellt, um sich zu einem der größten, integrierten globalen Fintechs zu entwickeln und unsere Vision einer einzigen, integrierten Fintech-as-a-Service-Plattform zu verwirklichen."

Nach den jüngsten Bekanntgabe der Führungskräfte von Rapyd, Kundengewinnen, neuen Partnerschaftsvereinbarungen und Produktinnovationen hat das Unternehmen auch aktiv nach Akquisitionsmöglichkeiten gesucht und starke Zahlungsunternehmen ins Visier genommen, um ihre Kompetenzen durch die Anbindung an das Rapyd Global Payments Network zu erweitern.

Shtilman fügte hinzu: "Zu den Synergien mit PayU GPO gehören ein umfangreicheres Technologiepaket, eine erweiterte geografische Lizenzierung und eine größere Marktreichweite für unsere gemeinsamen Händlerportfolios. Wir helfen Unternehmen auf der ganzen Welt, den globalen Handel zu liberalisieren, und wir freuen uns sehr, dass uns das GPO-Team von PayU auf dieser Reise begleitet."

Laurent le Moal, Chief Executive Officer von PayU,erklärte: "PayU hat sein GPO-Geschäft über mehrere Jahre hinweg erfolgreich aufgebaut und skaliert. Für uns ist es wichtig, dass ein Unternehmen mit einer Erfolgsbilanz wie Rapyd das Geschäft auf die nächste Stufe katapultiert und die GPO-Lösungen erweitert, um die sich entwickelnden Bedürfnisse der dynamischen Fintech-Landschaft weltweit zu erfüllen. Ich wünsche Rapyd viel Erfolg beim weiteren Aufbau seiner globalen Zahlungsplattform."

Da sich die Möglichkeiten des globalen Handels stetig weiterentwickeln, suchen Unternehmen und Softwareentwickler nach umfassenden Zahlungslösungen, die in jede Anwendung oder jeden Geschäftsprozess eingebettet werden können, um weltweit Geld zu akzeptieren, zu empfangen und zu bewegen. Die Notwendigkeit, zahlreiche Anwendungsfälle von der Annahme von Zahlungen mit lokal bevorzugten Methoden über die grenzüberschreitende Auszahlung von Unternehmen und Privatpersonen bis hin zur Ausgabe von Karten und Krediten -wird immer deutlicher. Unternehmen können mehrere Bankkonten, Prozessoren und lokale Zahlungsanbieter durch eine einzige Rapyd-Beziehung ersetzen.

Die Übernahme von PayU GPO erweitert die globale Reichweite von Rapyd und stärkt seine Position in wichtigen vertikalen Märkten wie eCommerce, Logistik und Transport. Außerdem wird die Komplexität bei der Entwicklung und Einführung neuer Anwendungen durch eine der umfassendsten Technologien für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und Handel reduziert, die Unternehmen weltweit zur Verfügung steht.

Der Abschluss der Transaktion hängt vom Erhalt der behördlichen Genehmigungen in verschiedenen Ländern ab.

Über Rapyd

Mit Rapyd können Sie kühn planen. Sie können die Möglichkeiten des weltweiten Handels mit allen Tools erschließen, die Ihr Unternehmen benötigt, um überall Zahlungs-, Auszahlungs- und Finanztechnologie-Angebote zu schaffen. Von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Geschäfts- und Technologieunternehmen unser Zahlungsnetzwerk und unsere leistungsstarke Finanztechnologieplattform machen es einfach, Lieferanten zu bezahlen und von Kunden Zahlungen zu erhalten im Inland oder im internationalen Zahlungsverkehr.

Wir betreiben Niederlassungen in aller Welt, darunter in Tel Aviv (Israel), Dubai (VAE), London, Island, San Francisco und Miami (USA) sowie in Singapur. Daher wissen wir, was nötig ist, um den grenzüberschreitenden Handel so einfach zu gestalten, als wäre man im selben Ort. Rapyd vereinfacht den Zahlungsverkehr, damit Sie sich auf den Ausbau Ihrer Geschäftstätigkeit konzentrieren können.

Holen Sie sich die Tools für globales Wachstum unter www.rapyd.net. Folgen Sie uns: Blog, Insta, LinkedIn, Twitter.

Über Prosus

Prosus ist eine globale Internetgruppe für Verbraucher und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. Prosus operiert und investiert weltweit in Märkte mit langfristigem Wachstumspotenzial und baut führende Internetunternehmen auf, die den Menschen helfen und die Gesellschaft bereichern.

Die Gruppe konzentriert sich auf den Aufbau bedeutender Unternehmen in den Bereichen Online-Kleinanzeigen, Lebensmittelzustellung, Zahlungen und Fintech sowie Bildungstechnologie in Märkten wie Indien und Brasilien. Über sein Ventures-Team investiert Prosus unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Logistik, Blockchain und Social Commerce. Prosus sucht aktiv nach neuen Möglichkeiten, mit außergewöhnlichen Unternehmern zusammenzuarbeiten, die Technologien einsetzen, um das tägliche Leben der Menschen zu verbessern

Jeden Tag nutzen Milliarden Kunden die Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen, in die Prosus investiert, die es übernommen oder aufgebaut hat. Eine Übersicht darüber finden Sie auf unserer Portfolio-Seite.

Informationen über börsennotierte Unternehmen, an denen wir beteiligt sind, finden Sie hier: Tencent, Delivery Hero, Remitly, Trip.com, Udemy, Skillsoft, Sinch und Similarweb.

Weitere Informationen finden Sie unter www.prosus.com.

PayU

PayU ist das Zahlungsverkehrs- und Fintech-Geschäft von Prosus, einer globalen Internetgruppe für Verbraucher und einer der größten Technologieinvestoren der Welt. Seit 20 Jahren ist PayU ein führender Anbieter von Online-Zahlungsdiensten, der in mehr als 50 wachstumsstarken Märkten tätig ist. PayU hat sich der Entwicklung modernster Finanzdienstleistungen verschrieben, die auf die Bedürfnisse von über 450.000 Händlern und Millionen Verbrauchern zugeschnitten sind. PayU hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen durch Finanzdienstleistungen zu unterstützen und eine Welt ohne finanzielle Grenzen zu schaffen, in der jeder Wohlstand genießen kann. Das Unternehmen ist einer der größten Investoren im Fintech-Bereich und hat bisher insgesamt über 1 Milliarde US-Dollar investiert.

Als Anbieter von Online-Zahlungsdiensten setzt das Unternehmen Hunderte von Zahlungsmethoden und PCI-zertifizierte Plattformen ein, um jeden Tag etwa 10 Millionen Zahlungen zu verarbeiten. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf innovative Lösungen für Verbraucher und kleine Unternehmen spezialisiert, die den Zugang zu Krediten und Bankdienstleistungen in Märkten verbessern, die von traditionellen Finanzdienstleistern unterversorgt sind.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.payu.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230731490065/de/

Contacts:

Medienanfragen: press@rapyd.net