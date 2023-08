Filderstadt (ots) -Die Ausbildung zum Berufshubschrauberpiloten an der DRF Akademie geht in die zweite Runde: Heute beginnen zehn neue Flugschüler, sieben Männer und drei Frauen, ihre fliegerische Grundausbildung. Sie wurden am Vormittag am Operation Center der DRF Luftrettung am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden willkommen geheißen. Der im vergangenen Jahr gestartete zweijährige Grundlehrgang "vom Fußgänger zum Berufshubschrauberpiloten" der DRF Akademie hat sich somit am Markt etabliert.Die Freude und Aufregung stand den zehn neuen Flugschülern ins Gesicht geschrieben, als sie sich heute an ihrem ersten Ausbildungstag am Operation Center der DRF Luftrettung versammelten: Sie konnten erstmals ihren Trainingshubschrauber, die Robinson R44 Raven II, in Augenschein nehmen und im Cockpit Probe sitzen. "Wir freuen uns sehr, dass wir nun der zweiten Flugschülergruppe die Möglichkeit bieten können, bei uns ihre Ausbildung zum Berufshubschrauberpiloten zu absolvieren. Nach dem erfolgreichen Start unseres Programms im vergangenen Jahr, ist das Interesse an unserem Angebot ungebrochen hoch. Dies ist eine Bestätigung für die große Kompetenz der DRF Akademie als Ausbildungseinrichtung der DRF Luftrettung, eine der größten europäischen Luftrettungsorganisationen", erklärt Florian Rabe, Geschäftsführer der DRF Akademie.Erfahrene Fluglehrer und zusätzliche LehrgangsmoduleDer Ausbildungslehrgang, bei dem sich Theorie- und Praxisphasen abwechseln, findet in der Akademie der DRF Luftrettung in Bühl und am Operation Center der DRF Luftrettung am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden statt. Zusätzlich zu den regulären Schulungsinhalten, die erfahrene Fluglehrer der DRF Luftrettung vermitteln, erhalten die Flugschüler auch praktische Einblicke in die vielfältigen Bereiche der Luftrettungsorganisation, z.B. in Form von Seminaren mit den Fachbereichen Technik und Medizin der DRF Luftrettung.Das Ziel: Fliegerischen Nachwuchs sichernFür die ersten sieben Flugschüler, die im vergangenen Jahr ihre Ausbildung begonnen haben, ist bereits Halbzeit und das tägliche Fliegen in den Praxisphasen schon fast Normalität. Sie werden nach erfolgreichem Lehrgangsabschluss im nächsten Jahr ihren Pilotenschein in der Tasche haben. "Wir wollen einen Beitrag für die Sicherheit in der Luftfahrt leisten und investieren zugleich in den fliegerischen Nachwuchs. Die DRF Luftrettung arbeitet aktuell an der Umsetzung eines Konzeptes, das jungen Copilotinnen und Copiloten einen Einstieg in den HEMS-Flugbetrieb bietet. Rechtzeitig zum Ende der 'ab initio'-Ausbildung können so in Zukunft auch junge Piloten unter der Aufsicht von erfahrenen Stationspiloten Erfahrung sammeln", erläutert Florian Rabe.Bewerbungsverfahren für 2024 läuft nochEs sind noch Bewerbungen für den dritten Ausbildungslehrgang, der im nächsten Jahr startet, möglich. Mehr Informationen unter https://www.drf-akademie.de/8/de/pilotenausbildungÜber die DRF LuftrettungDie DRF Luftrettung mit Sitz in Filderstadt ist eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. Von 31 Stationen an 29 Standorten in Deutschland aus starten die Hubschrauber und Ambulanzflugzeuge der gemeinnützigen Organisation zu ihren Einsätzen. Hierzu gehören Einsätze in der Notfallrettung, Verlegungsflüge von kritisch kranken oder verletzten Personen zwischen Kliniken und Rückholungen von Patientinnen und Patienten aus dem Ausland. An zwölf dieser Stationen sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an vier Standorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum Einsatz. Insgesamt leistete die DRF Luftrettung 39.308 Einsätze im Jahr 2022.Mehr Informationen unter http://www.drf-luftrettung.deÜber die DRF AkademieDie DRF Akademie bietet Fort-, Aus- und Weiterbildungen in den Kernbereichen Notfallmedizin, Flugbetrieb und Technik sowie Management und Führungskräfteentwicklung.Innovativ. Kompetent. Authentisch.Wissen wird nach neusten pädagogischen, didaktischen und methodischen Kenntnissen vermittelt.- Mehr als 50 Jahre Erfahrung aus der Expertise der DRF Luftrettung fließen in unsere Trainings ein- Über 150 Schulungen pro Jahr mit weit mehr als 2.000 Kursteilnehmern- Praxisnahe Schulungen durch erfahrene ReferentenMehr Informationen unter http://www.drf-akademie.dePressekontakt:DRF LuftrettungRita-Maiburg-Straße 2D-70794 Filderstadtpresse@drf-luftrettung.deEva BaumannTel. +49 711 70072206presse@drf-luftrettung.deOriginal-Content von: DRF Luftrettung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60539/5571581