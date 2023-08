EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Aumann AG / Aktienrückkauf - Schlussmeldung

Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052





Beelen, 01. August 2023



Erwerb eigener Aktien - 20. Zwischenmeldung / Schlussmeldung



Am 31. Juli 2023 wurden insgesamt 1.934 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes 2023/I erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. März 2023 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt.



Die Gesamtzahl der am 31. Juli 2023 am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, der Durchschnittskurs sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Börse Volumen (Euro)1 31.07.2023 1.934 13,55 XETRA 26.212,10 1 Ohne Erwerbsnebenkosten



Damit wurde der Aktienrückkauf am 31. Juli 2023 abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufes im Zeitraum vom 17. März 2023 bis einschließlich 31. Juli 2023 erworbenen Aktien beläuft sich auf 441.488 Stück. Dies entspricht 2,90 % des Grundkapitals der Aumann AG. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 15,5615. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 6.870.202,28 zurückgekauft.



Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.



Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.aumann.com/investor-relations/aktienrueckkauf/



Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Deutschland

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com



Vorstand

Sebastian Roll (CEO)

Jan-Henrik Pollitt (CFO)



Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr.-Ing. Saskia Wessel



Registergericht

Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399





