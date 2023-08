DJ S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im Juli Belebung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Juli gegenüber dem Vormonat verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg wie von Volkswirten erwartet auf 49,0 von 46,3 Punkten. Das entsprach dem Wert der ersten Veröffentlichung. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Das verarbeitende Gewerbe laste auch noch zu Beginn des dritten Quartals auf der US-Wirtschaft, sagte Chefökonom Chris Williamson. "Jedoch werden die Produzenten die Rezessionsängste los und planen für kommende bessere Zeiten."

