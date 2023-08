Daimler Truck: Aktie unter Druck trotz Umsatzwachstum

Werbung







Der weltweit größte Nutzfahrzeughersteller mit Sitz in Stuttgart, veröffentlichte am Dienstagmorgen die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals.



Nach der Abspaltung der Daimler Truck AG von seinem Hauptanteilseigener der Mercedes-Benz Group AG im Jahr 2021, zählt der Nutzfahrzeughersteller zu den weltweit größten Herstellern in diesem Marktsegment.



Wie schon im ersten Quartal 2023 konnte Daimler Truck auch im zweiten Jahresviertel einen soliden Umsatzanstieg im Vergleich zu letztem Jahr verzeichnen. Der Umsatz stieg um 15% von 12,1 Milliarden Euro auf 13,88 Milliarden Euro. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs um 28% und erreichte einen Wert von 1,38 Milliarden Euro.



Trotz der positiven Ergebnisse reagierte der Aktien-Kurs am Dienstag mit zeitweise minus zwei Prozent. Ein Grund für den Rückgang könnten unter anderem die rückläufigen Auftragseingänge gewesen sein. Diese fielen im Vergleich zum Vorjahr von 111.312 auf 96.936, was einem Rückgang von rund 13% entspricht. Daimler Truck gibt jedoch als Grund dafür an, dass die Order-Bücher für das Jahr 2024 noch nicht geöffnet worden sind.









Sie wollen stets auf dem neuesten Stand bleiben? Neben Kostenloses Webinaren und Artikeln bieten wir zudem einen Wochenausblick an. Dieser wird am Wochenende auf unserer Website, wie auch auf unserem Instagram-Channel, veröffentlicht. Hier fassen wir die wichtigsten Ereignisse für die kommende Woche zusammen. Somit behalten Sie stets einen Überblick über den Kapitalmarkt. Machen Sie sich gerne einen Überblick über unser großes Informationsangebot.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC