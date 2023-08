NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt sind am Dienstag die Wall Street und die technologielastige Nasdaq-Börse moderat in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Während es nach positiv aufgenommenen Quartalsberichten im Dow Jones Industrial weiter nach oben ging, gab der Auswahlindex Nasdaq 100 nach. Die aktuellen Wirtschaftsdaten blieben etwas hinter den Erwartungen zurück. So stieg der stark beachtete ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Juli nicht so deutlich wie erwartet.

Im frühen Handel gewann der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial 0,21 Prozent auf 35 635,68 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,23 Prozent auf 4578,59 Zähler nach. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,44 Prozent auf 15687,13 Punkte. Alle drei Indizes hatten im Juli Gewinne von mindestens drei Prozent verbucht. Die kräftigsten heimste der Nasdaq 100 ein, der im vergangenen Monat um fast vier Prozent zugelegt hatte./ck/he

