Annahme der digitalen Transformation zielt darauf ab, ein Portfolio von Produkten und ein Ökosystem zu schaffen, das mithilfe von Software und erweiterbaren APIs moderne Kapazitäten zur Verfügung stellt, um ein cloudbasiertes MES (Manufacturing Execution System) und Industrial IoT zu ermöglichen

Optomec gab heute seine Vision bekannt, um die digitale Transformation im gesamten Unternehmen voranzutreiben und den Kunden moderne Kapazitäten und Effizienzen zur Verfügung zu stellen.

Im Mittelpunkt steht das Bestreben, Synergien zwischen Hardware und Software zu entwickeln, um einen modernen Ansatz für die digitale Automatisierung und digitale Fertigung für seine gesamte Produktpalette zu ermöglichen. Dies wird den Kunden eine kosteneffektive Methode von Workload-Management-Systemen und Betriebsmitteln zur Analyse von Daten und Ergebnissen zur Verfügung stellen, die zu einer Verbesserung der Qualität und Effizienz der Fertigungsprozesse führt.

Laut einem Bericht der National Association of Manufacturers (NAM) beschleunigen die Produzenten ihr Investitionstempo in fortschrittliche und neu entstehende Technologien, wie etwa künstliche Intelligenz, Automatisierung und Datenanalytik. Der Bericht führt aus: "Digitale Technologien bieten auch bedeutende Möglichkeiten, die Effizienzen zu verbessern, die Belastbarkeit zu steigern und das Endergebnis zu verbessern. Die neuen Technologien werden eingesetzt, um Umsatzwachstum durch Beschleunigung von Innovationen und die Bereitstellung der erforderlichen Daten zur Schaffung neuer Produkte und Geschäftsmodelle zu generieren."

Optomec zielt darauf ab, diese Vision durch Konzentration auf drei Schwerpunktbereiche zu erreichen:

Software Integration Ein Haupttreiber von Industry 4.0 ist die Nutzung von fortschrittlicher Technologie in Form von Software, um einen Mehrwert im Verlauf des gesamten Fertigungsprozesses zu schaffen. Innerhalb des nächsten Jahres wird Optomec die bestehende Produktionskontrollsoftware in eine einheitliche unternehmensweite Softwareverwaltungsplattform integrieren, um für die Kunden einen erheblichen Mehrwert durch die Nutzung von Daten und Analytik und die Integration erweiterungsfähiger APIs (Application Programming Interfaces) zu schaffen und die Integration cloudbasierter Fertigungssteuerungssysteme (MES, Manufacturing Execution Systems) und von Industrial IOT (IIOT) zu ermöglichen.



Darüber hinaus wird die Implementierung neuer KI-Algorithmen in die Unternehmenssoftware die erfasste Datenmenge nutzen und automatisierte Entscheidungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz der Fertigungsabläufe im Rahmen der Systeme von Optomec treffen.



LENS® Directed Energy Deposition (DED) Additive Printing Solutions for Aerospace Durch Fortführung der jüngsten Einführung des branchenweit ersten vollautomatischen Arbeitsplatzes zur additiven Reparatur von Turbinenteilen wird Optomec erneut in die Produktlinie investieren und durch Automatisierungen weiter ergänzen um seine Führungsposition zu behaupten. Drei neue standardisierte Maschinen mit eng integrierter Hardware und Software werden in diesem Jahr eingeführt und das Luft- und Raumfahrt-Turbinenschaufel-Reparaturgeschäft erweitern und auf diese Weise das Unternehmen noch weiter von der Konkurrenz abheben.



Aerosol Jet Printing Solutions die Druckmaschinen für gedruckte Elektronik von Optomec versetzen die Hersteller in die Lage, häufig genutzte Artikel, wie beispielsweise medizinische Geräte, IoT-Geräte, Smartphones und Touchscreen-Displays zu entwickeln. Das Interesse verschiedener Hersteller von persönlicher Elektronik nimmt zu und von einem raschen Wachstum in vertikalen Sektoren ist auszugehen. Da die Unternehmen in verschiedenen Industriezweigen die Prozesse und Produkte neu denken, wird Optomec das Lösungsbewusstsein in bestehenden und neuen vertikalen Sektoren durch neue Markteinführungsstrategien und -kampagnen vorantreiben.

Darüber hinaus umfasst die Vision auch die erneute Konzentration auf Forschung und Entwicklung. Der Einsatz des bestehenden Teams von Wissenschaftlern des Development Resource Center des Unternehmens in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota wird Optomec unterstützen, seine Gebietssachkenntnis und Führungsrolle durch Partnerschaften mit führenden Universitäten weiter auszubauen und die Grenzen der technologischen Innovation immer weiter zu verschieben, um neue und branchenweit erste Produkte und Kapazitäten einzuführen.

"Die Annahme der digitalen Transformation ist entscheidend, um in einem hyperkompetitiven Markt, der in eine neue Phase der Industrialisierung eintritt, von übergeordneter Bedeutung zu bleiben", so Robert Yusin, CEO von Optomec. "Durch Ausrichtung des Fokus von Optomec auf die Deckung des Bedarfs und die Einhaltung der Standards der heutigen digital orientierten Kunden wird das Unternehmen seine Gebietssachkenntnis aufrechterhalten und in die Zukunft führen."

Über Optomec

Optomec ist ein führender Anbieter von digitaler Fertigungs-Hard- und -Software. Die patentierten Aerosol-Jet-Systeme von Optomec für den Druck feiner Details und die 3D-Drucker der Marken LENS® und Huffman für die Produktion und Reparatur von Metallteilen werden von der Industrie eingesetzt, um die Produktkosten zu senken und die Leistung zu verbessern. Zusammen arbeiten diese einzigartigen Drucklösungen mit dem breitesten Spektrum an funktionalen Materialien, von elektronischen Tinten bis hin zu Strukturmetallen und sogar biologischer Materie. Optomec hat mehr als 600 seiner firmeneigenen digitalen Fertigungssysteme an mehr als 200 namhafte Kunden auf der ganzen Welt für Produktionsanwendungen in den Bereichen Elektronik, Energie, Biowissenschaften und Luft- und Raumfahrt geliefert. Zu unseren Kunden zählen namhafte Fertigungsunternehmen, wie GE, Samsung, Raytheon, Siemens, Corning, Lockheed Martin, die US Air Force, die US Navy, die US Army und die NASA.

Weitere Informationen finden Sie unter optomec.com.

LENS ist eine eingetragene Marke von Sandia National Labs; Aerosol Jet ist eine eingetragene Marke von Optomec, Inc

