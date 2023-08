Die Aktienmärkte steigen und steigen. Wenn es jetzt nicht bald runtergehe, dann gehen meine Uhren nicht mehr richtig, sagt Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment.

Angesichts der restriktiven Geldpolitik der Zentralbanken, der nicht nachwachsenden Geldmengen und der nachlassenden Konjunktur sei die allgemeine Gemengelage nicht gut, so Stefan Riße. Trotzdem steigen Dow Jones, DAX und Co. immer weiter an. "Wenn die letzten Pessimisten zu Optimisten werden, geht die Rallye zuende", so der Experte. Für die USA erwartet er eher eine Rezession als ein Soft-landing. Er sieht gewisse Ähnlichkeiten zum Black Monday im Oktober 1987. Wie schlimm könnte es dieses Mal werden?

Moderation: Martin Kerscher, Text: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion