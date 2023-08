Die Analysten von Raiffeisen Research meinen in einer Kurzmitteilung zu den AT&S-Zahlen: "Angesichts des Preis- und Nachfragedrucks bei IC-Substraten und des Mangels an neuen Smartphone-Modellen in diesem Frühjahr verzeichnete AT&S zum dritten Mal in Folge rückläufige Quartalsergebnisse, aber mit einem positiveren Trend als die letzten beiden. Die Ergebnisse lagen leicht unter unserer Prognose, aber über dem sehr anspruchslosen Konsens. Da sich die Botschaft im Vergleich zur GJ-Berichterstattung im Mai nicht wesentlich geändert hat, die Ergebnisse nach wie vor durchwachsen sind und die Marktaussichten weiterhin auf das Jahresende verweisen sind wir noch nicht von einer Trendwende überzeugt. In den nächsten Tagen werden noch weitere Kunden von ...

