Jüngste Daten belegen, dass Instagram und TikTok eine große Chance für Kosmetikmarken darstellen

Tagger Media, der globale Technologieführer für intelligenteres Influencer Marketing, hat heute seinen Beauty Influencer Marketing Index veröffentlicht. Der Index beinhaltet eine tiefgehende Analyse der Daten aus den Winter- und Frühlingsmonaten, um Beauty-Marken die besten Verfahren, Trends und Erkenntnisse für erfolgreiche Partnerschaften mit Influencern und Content Creators zu vermitteln.

Influencer Marketing ist eine große Chance für Marken, die in einem wettbewerbsintensiven Umfeld auf sich aufmerksam machen und Vertrauen sowie Glaubwürdigkeit bei ihren Zielgruppen aufbauen wollen. Vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Mai 2023 teilten mehr als 40.000 Influencer 184.000 kosmetikspezifische Beiträge über soziale Kanäle. Marken müssen beim Influencer-Marketing strategisch vorgehen, um sicherzustellen, dass sie ankommen und eine Verbindung zu ihrem Publikum aufbauen können.

"Die Kosmetikbranche ist ein stark umkämpftes Feld. Mit bekannten, etablierten Marken, die ihren Erfolg fortsetzen, Indie-Unternehmen, die ihre Stimme finden, und Prominenten, die in diesen Bereich einsteigen, gibt es starken Wettbewerb. Deshalb ist es noch wichtiger, dass Vermarkter über die Daten und Erkenntnisse verfügen, die sie brauchen, um effektive Strategien zu entwickeln und umzusetzen", sagte Dave Dickman, CEO von Tagger Media. "Unser neuer Beauty Index hilft Marken, Chancen in diesem Bereich zu erkennen, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen und strategische Partnerschaften mit Influencern und Kreativen einzugehen, die zu Ergebnissen führen."

Trends im Influencer Marketing für Kosmetikmarken

Der Beauty Influencer Marketing Index 2023 nutzt die Social Intelligence Engine Signals von Tagger, um die allgemeinen Trends und die Leistung des Markts sowie den Erfolg der Marken zu untersuchen. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse:

Instagram ist zwar überfüllt, schneidet jedoch gut ab: Fast 80 der 184.000 Posts aus den Winter- und Frühlingsmonaten 2023 wurden auf Instagram gepostet, was den Markt für Marken stark einschränkt. Die Interaktionsrate für die Plattform liegt jedoch bei 1,42 %, womit sie den zweithöchsten Wert aufweist.

TikTok im Aufwind: Auf TikTok wurden in diesem Zeitraum zwar nur 15.400 Beiträge gepostet, doch war es mit 2,75 bei weitem die Plattform mit der höchsten Interaktion.

Video ist das Nonplusultra: Video ist über alle Plattformen hinweg der eindeutige Gewinner im Bereich der Inhalte. In der Vergangenheit galt YouTube als führend im Bereich Videos für Kosmetikmarken, doch in letzter Zeit hat sich das Blatt gewendet. TikTok Videos und Instagram Reels hatten im Vergleich zu allen anderen Videotypen in diesem Zeitraum die höchste Interaktionsrate.

Hitzige Diskussionen über Mittelklasse- und Designermarken: Bei der Betrachtung der leistungsstärksten Marken gibt es zwei Kategorien mit der größten Anzahl von Beiträgen in diesem Zeitraum: Designermarken wie Dior Makeup, CHANEL und Saint Laurent sowie Mittelklasse-Marken wie Charlotte Tilbury Beauty, NARS Cosmetics und MAC Cosmetics. Interessanterweise verzeichnen Marken im Besitz von Prominenten die dritthäufigsten Beiträge, wobei Rare Beauty und Fenty Beauty die Spitzenreiter sind.

"Die Auswertung dieses Beauty-Indexes zeigt eine wichtige Erkenntnis für Marken: Kurzweilige Videoinhalte sind das, was sich heute verkauft", so Dickman weiter. "Lange Zeit waren langatmige Anleitungsvideos der König der Inhalte, aber das ist nicht mehr der Fall, denn Instagram und TikTok bieten einen Kanal für kürzere, unterhaltsame Beiträge, auf die das Publikum positiv reagiert."

Den vollständigen Beauty Influencer Index 1H 2023 von Tagger Media finden Sie unter: https://www.taggermedia.com/research/global-industry-report-beauty-index-1h-2023.

Über Tagger Media

Tagger Media ist ein weltweit führendes Unternehmen, das die Art und Weise revolutioniert, wie Top-Marken und Agenturen Daten und Analysen nutzen, um Creator- und Influencer-Marketingstrategien voranzutreiben. Tagger ist eine bahnbrechende SaaS-Lösung, der globale Unternehmen vertrauen und die unvergleichliches Know-how bietet. Durch die Nutzung von API-Partnerschaften mit den wichtigsten sozialen Kanälen verbindet Tagger Millionen von Marken- und Influencer-Profilen mit Milliarden von sozialen Datenpunkten und bietet so die branchenweit zuverlässigsten sozialen Informationen und umsetzbare Erkenntnisse. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Hasbro, Paramount, Ketchum, Valvoline, Dolce Gabbana, Bose und die Omnicom Public Relations Group. Die Plattform von Tagger bietet leistungsstarke Analysen, All-in-One-Funktionen und strategische Integration für effiziente Kampagnen-Workflows. Tagger Media ist auf sechs Kontinenten vertreten und unterstützt mehr als 890 Organisationen in 10 Sprachen. Damit steht Tagger Media weltweit an der Spitze des Influencer Marketings. Weitere Informationen finden Sie unter: www.taggermedia.com.

