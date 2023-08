EQS-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

CANCOM: Jochen Borenich wird Chief Sales Officer im Vorstand der CANCOM SE



01.08.2023 / 18:00 CET/CEST

CANCOM: Jochen Borenich wird Chief Sales Officer im Vorstand der CANCOM SE Jochen Borenich übernimmt zum 1. August die neu geschaffene Position des Chief Sales Officers (CSO) im Vorstand der CANCOM SE.

Borenich war zuvor als Chief Operating Officer (COO) bei der im April 2023 akquirierten K-Businesscom AG.

Neue Vorstandsposition forciert integrierte Kundenansprache und treibt gemeinsame Portfolioentwicklung von CANCOM und K-Businesscom voran. München, 1. August 2023 - Jochen Borenich, bisher Chief Operating Officer bei der K-Businesscom AG, tritt heute seine neue Position als Chief Sales Officer der CANCOM SE an. Die Bestellung von Borenich in den Vorstand der CANCOM SE war bei der Übernahme der K-Businesscom vereinbart worden und ist ein weiterer wichtiger Schritt für das Zusammenwachsen beider Unternehmen. Der Vorstand der CANCOM SE besteht damit aus Rüdiger Rath (CEO), Jochen Borenich (CSO) und Thomas Stark (CFO). Die Ansprache der Kunden mit dem kombinierten Portfolio der CANCOM Gruppe und der K-Businesscom sowie der Aufbau einer integrierten Vertriebsorganisation werden die Schwerpunkte seines Ressorts sein. Ebenfalls in seinem Verantwortungsbereich liegen das Marketing und das Partner Management. "Wir haben für diese wichtige Schlüsselposition mit Jochen Borenich einen Kandidaten gefunden, der herausragende Erfahrung und Expertise mitbringt. Die Aufgabe einer überzeugenden Kundenansprache mit den kombinierten Angeboten beider Unternehmen liegt bei ihm in guten Händen", so Stefan Kober, Aufsichtsratsvorsitzender der CANCOM SE. "Wir freuen uns, dass wir ihn für diesen wichtigen Posten gewinnen konnten." Seit 2010 war Jochen Borenich als Chief Operating Officer (COO) Mitglied des Vorstands der K-Businesscom AG. Vor seiner Berufung in den Vorstand der K-Businesscom AG betreute Borenich zuletzt als Sales Director Corporate Customers Kunden bei T-Systems Austria. "In den letzten Monaten haben wir Jochen Borenich als einen engagierten und kompetenten Kollegen kennengelernt", erklärt Rüdiger Rath, CEO der CANCOM SE. "Er wird in den kommenden Monaten bei der Zusammenführung der Portfolios wichtige Akzente setzen und den Vorstand der CANCOM SE durch seine Fachexpertise und Kenntnisse der K-Businesscom bereichern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit." ________________________________ Über CANCOM

Als Hybrid IT Service Provider begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand. Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefern wir ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst. Die rund 5.600 Mitarbeiter der CANCOM Gruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien. Die CANCOM Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO), Jochen Borenich (CSO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Die Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX und TecDAX notiert (ISIN DE0005419105). Kontakt

Florian Mangold

Specialist Investor Relations

+49 (0) 89 54054 5511

