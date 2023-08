DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In der Schweiz waren die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.407,54 -1,4% +16,2% Stoxx50 4.015,64 -0,9% +10,0% DAX 16.240,40 -1,3% +16,6% FTSE 7.666,27 -0,4% +3,3% CAC 7.406,08 -1,2% +14,4% DJIA 35.548,26 -0,0% +7,2% S&P-500 4.569,60 -0,4% +19,0% Nasdaq-Comp. 14.264,66 -0,6% +36,3% Nasdaq-100 15.695,42 -0,4% +43,5% Nikkei-225 33.476,58 +0,9% +28,3% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 132,12 -89 *bezogen auf Schlusskurs des Vortages

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,36 81,80 -0,5% -0,44 +3,2% Brent/ICE 84,91 85,43 -0,6% -0,52 +2,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 27,73 28,37 -2,3% -0,64 -64,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.943,02 1.964,98 -1,1% -21,97 +6,5% Silber (Spot) 24,19 24,78 -2,4% -0,58 +0,9% Platin (Spot) 931,30 954,00 -2,4% -22,70 -12,8% Kupfer-Future 3,91 4,01 -2,4% -0,10 +2,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Ölmarkt kommt es zu Gewinnmitnahmen, nachdem der Ölpreis im Juli den stärksten Monatsgewinn seit über einem Jahr verzeichnet hatte. Übergeordnet stütze aber die Annahme eines knapperen Angebots, heißt es von der Saxo Bank. Daneben setzten die Akteure auf eine höhere Nachfrage aus China im Fall weiterer Wirtschaftsstimuli.

FINANZMARKT USA

Etwas leichter - Nach der jüngsten Gewinnserie müssen Anleger erst einmal durchatmen, vermuten Marktbeobachter. Auf der Stimmung lasten auch enttäuschende chinesische Konjunkturdaten. Auch heimische Konjunkturdaten müssen verarbeitet werden. Der ISM-Bericht für das verarbeitende Gewerbe für Juli stieg auf 46,4 von 46. Das ist zwar ein Tick besser, aber immer noch unter den Erwartungen. Der endgültige S&P-PMI für das verarbeitende Gewerbe blieb im Juli bei 49 und damit auf dem gleichen Stand wie bei der ersten Veröffentlichung. Die Zahl der offenen Stellen, die "Job Openings", signalisieren weiter einen angespannten Arbeitsmarkt, auch wenn die Zahl leicht zurückging. Unter den Einzelwerten springen Arista Networks um 18,7 Prozent nach oben. Der Netzwerkausrüster hat mit Geschäftszahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen. Merck & Co (-0,4%) ist aufgrund der Übernahme von Prometheus Biosciences in die roten Zahlen gerutscht, auch wenn der Verlust nicht so hoch ausfiel wie befürchtet. Bei Pfizer (+1%) sind Umsatz und Ergebnis drastisch geschrumpft, so dass das Unternehmen mit Blick auf den Jahresumsatz etwas pessimistischer wird. Allerdings will Pfizer in nächster Zeit 19 neue Produkte auf den Markt bringen. Positiv werden die Zahlen von Caterpillar (+7,1%) aufgenommen. Uber (-6%) hat erstmals auf Quartalsebene einen operativen Gewinn verzeichnet, allerdings verfehlte der Umsatz die Erwartungen von Analysten leicht. Außerdem verlässt der Finanzvorstand das Unternehmen.

Die Renditen der US-Anleihen ziehen an, wobei die Zehnjahresrendite wieder über die Marke von 4,0 Prozent steigt. Teilnehmer verweisen auf den weiter angespannten Arbeitsmarkt mit einer nahezu unverändert hohen Zahl offener Stellen. Ein starker Arbeitsmarkt dürfte zu Inflationsdruck beitragen und die geldpolitische Zentralbank unter Druck setzen, die Zinsen hoch zu halten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - "Die Konjunkturflaute kommt bei den Unternehmen an, zumindest bei den konjunkturabhängigen", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Berichtssaison. Gleichzeitig dämpfe der jüngste starke Anstieg der Ölpreise die Hoffnung auf einen schnellen Rückgang der Inflation und damit auf Zinssenkungen im kommenden Jahr. BMW brachen um 5,4 Prozent ein, denn die Marge im Autogeschäft entwickelt sich nach unten. Im Sog von BMW standen auch die meisten anderen Hersteller unter Druck, der Stoxx-Branchenindex der Autohersteller fiel um 1,6 Prozent und führte damit den Abschwung in Europa an. Auch die Zahlen der Deutschen Post (DHL) kamen am Markt schlecht an, denn geprägt ist das Zahlenwerk unter anderem von rückläufigen Frachtraten. Die Aktie verlor 5,2 Prozent. Hypoport brachen nach Vorlage enttäuschender Zahlen um 14,3 Prozent ein. Krones fielen um 7,4 Prozent und litten damit unter fallenden Auftragseingängen. Redcare Pharmacy, die ehemalige Shop Apotheke, schossen um 9,9 Prozent nach oben. Hier wurden die Ergebnisse im Handel positiv gesehen. Auch Teamviewer (+9,3%) profitierten von guten Zahlen. Siemens (-2,9%) gerieten sie in den Sog von Rockwell Automation, die den Umsatzausblick gesenkt hatte. Nach überzeugenden Zahlen ging es für HSBC um 1,3 Prozent nach oben. Gut kamen die Zahlen des Getränkekonzerns Diageo (+0,3%) für das Geschäftsjahr an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:03 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0973 -0,2% 1,0999 1,1021 +2,5% EUR/JPY 157,28 +0,5% 156,93 156,55 +12,1% EUR/CHF 0,9611 +0,3% 0,9588 0,9562 -2,9% EUR/GBP 0,8601 +0,4% 0,8575 0,8568 -2,8% USD/JPY 143,33 +0,7% 142,70 142,07 +9,3% GBP/USD 1,2758 -0,6% 1,2826 1,2862 +5,5% USD/CNH (Offshore) 7,1866 +0,6% 7,1733 7,1473 +3,7% Bitcoin BTC/USD 28.928,43 -1,1% 28.899,95 29.323,18 +74,3%

Der US-Dollar profitiert von der Annahme, dass sich die Wirtschaft in den USA besser entwickeln wird als in der Eurozone. Der Dollarindex legt um 0,4 Prozent zu. Der Euro rutscht zurück unter die Marke von 1,10 Dollar.

Der australische Dollar gab deutlicher nach, nachdem die Reserve Bank of Australia die Leitzinsen bestätigt hatte. Die Entscheidung war mehrheitlich so erwartet worden, gleichwohl gab es Stimmen, die auf eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte gesetzt hatten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zum Start in den August haben die wichtigsten Aktienindizes am Dienstag in Asien keine einheitliche Richtung gezeigt. Gleichwohl sprachen Händler dort, wo es nach oben ging, von der längsten Gewinnserie seit Januar, als seinerzeit Hoffnungen verbunden mit dem Ende der Coronarestriktionen in China die Börsen befeuert hatten. Doch wurden diese enttäuscht, denn die chinesische Volkswirtschaft vollzog nur eine leichte und auch sehr wechselhafte Erholung. Insgesamt schwächelte die chinesische Konjunktur, wie auch wieder aktuelle Daten untermauerten: Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor sank in den Kontraktionsbereich. Auch Daten vom Immobilienmarkt untermauerten die Schwäche des Sektors, aber auch der Volkswirtschaft. Mit Country Garden zeigte sich ein Branchenwert mit Abgaben von knapp 7 Prozent. Hier machten Gerüchte über eine Platzierung zur Kapitalbeschaffung die Runde. Auch andere Sektorwerte neigten zur Schwäche. China Vanke büßten 1,1 und China Merchants Shekou 1,5 Prozent bzw. Hang Lung Properties 6,3 Prozent ein. Die japanische Börse wurde hingegen gestützt von positiven Geschäftsausweisen. Toyota stiegen nach positiv aufgenommenen Erstquartalszahlen um 2,5 Prozent und Makita um 14 Prozent. Murata Manufacturing gewannen 4,4 Prozent nach einem Gewinn über Konsens. STX Heavy Industries sprangen in Seoul um 30 Prozent nach oben mit der Schlagzeile, dass HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering eine Übernahme plane.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

ALLIANZ

Allianz-Chef Oliver Bäte soll einem Zeitungsbericht zufolge einen neuen Vertrag bekommen. Wie das Handelsblatt berichtet, will der Aufsichtsrat Bätes Vertrag im Herbst verlängern. Die Tendenz gehe in Richtung einer Verlängerung um drei Jahre, nachdem der bisherige Vertrag eine Laufzeit von fünf Jahren hat. Grund sei die konzerneigene Altersgrenze bei Vorständen.

CANCOM

ist im zweiten Quartal zwar zweistellig gewachsen, hat wegen Sondereffekten jedoch deutlich weniger verdient. Die Jahresprognose kassierte der IT-Dienstleister.

CUREVAC

macht Fortschritte mit seinem modifizierten Impfstoff gegen Covid-19. Es sei der erste Teilnehmer einer Phase-2-Studie geimpft worden, teilte das Unternehmen mit. Eine erste Datenauswertung der Studie wird in der frühen ersten Jahreshälfte 2024 erwartet. In der Phase-2-Studie werden die Sicherheit, Reaktogenität und Immunantwort von einzelnen Booster-Impfungen für zwei modifizierte Covid-19-Impfstoffkandidaten untersucht.

SIEMENS HEALTHINEERS

bindet seine Personalvorständin Darleen Caron bis Ende September 2027. Wie der Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat ihre Bestellung vorzeitig und einstimmig verlängert. Sie gehört dem Vorstand seit 2021 an.

ERSTE GROUP

kann ihr Aktienrückkaufprogramm umsetzen. Wie die österreichische Bank mitteilte, hat die Europäische Zentralbank (EZB) einen Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro zum Zweck der Einziehung dieser Aktien genehmigt.

CATERPILLAR

hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten dank eines höheren Absatzvolumens, höherer Preise und verbesserter Margen übertroffen. Der Nettogewinn stieg auf 2,92 Milliarden US-Dollar bzw 5,67 Dollar je Aktie, nach 1,67 Milliarden bzw. 3,13 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung einmaliger Posten lag der bereinigte Gewinn pro Aktie mit 5,55 Dollar deutlich über dem Factset-Konsens von 4,57 Dollar. Der Umsatz stieg um 21,6 Prozent auf 17,32 Milliarden Dollar und lag damit über dem Factset-Konsens von 16,46 Milliarden.

MERCK & CO

Die im Juni abgeschlossene Übernahme von Prometheus Biosciences für 10,8 Milliarden US-Dollar hat dem US-Pharmakonzern Merck & Co im zweiten Quartal tiefrote Zahlen beschert. Außerdem lasteten schwächere Verkäufe des Corona-Medikaments Lagevrio und Wechselkurseffekte auf dem Ergebnis, das allerdings nicht ganz so schlecht ausfiel wie von Analysten befürchtet.

META

Instagram könnte bald um Erlaubnis bitten, bevor es peinlichen Tanzvideos für bestimmte Anzeigen nutzt, jedenfalls in Europa. Unter dem Druck der Datenschutzbehörden hat Meta Platforms vorgeschlagen, alle Nutzer in Europa zu fragen, ob sie gezielte Werbung sehen möchten, die darauf basiert, welche Videos sie ansehen oder welche Beiträge sie teilen. In einem Vorschlag an die Datenschutzbehörden erklärte das Unternehmen, dass es seine Systeme aktualisieren könnte, um bereits Ende Oktober die Zustimmung für solche Anzeigen einzuholen.

PFIZER

hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang erlitten, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum noch große Mengen seines Corona-Impfstoffs verkauft hatte. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 2,327 Milliarden Dollar oder 41 Cent pro Aktie, ein Rückgang von 77 Prozent gegenüber 9,906 Milliarden Dollar oder 1,73 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 67 Cent und damit über dem Factset-Konsens von 57 Cent.

UBER TECHNOLOGIES

hat im zweiten Quartal überraschend einen Gewinn erzielt. Den Umsatz steigerte der Fahrdienstvermittler und Lieferdienst dank eines kräftigen Wachstums in beiden Kerngeschäften.

