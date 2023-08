REMNANT IIGearbox Publishing gab heute bekannt, dass mehr als eine Million Einheiten für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verkauft wurden. Gamer und Medien schütten ihr Lob über REMNANT II aus und feiern das Spiel als Hit des Jahres 2023. REMNANT II, der Nachfolger vom Verkaufsschlager REMNANT: From the Ashes, hat bei der Markteinführung die Anzahl der gleichzeitigen Spieler mehr als verdoppelt und damit den eigenen Franchise-Rekord gebrochen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230801949576/de/

REMNANT II, developed by Gunfire Games and published by Gearbox Publishing (Graphic: Business Wire)

"Allen, die uns dabei geholfen haben, diesen tollen Meilenstein zu erreichen, danken wir für ihre uneingeschränkte Unterstützung," sagte David Adams von Gunfire Games. "Das war für uns eine mehrjährige Reise. Wir freuen uns riesig, dass Fans so viel Spaß mit einem Spiel haben, für das wir Herz und Seele geopfert haben."

"REMNANT II hat unsere Erwartungen übertroffen. Sowohl geschäftlich als auch inhaltlich ein Hit, sind wir unglaublich stolz auf das Gunfire Team und alle anderen hier bei Gearbox Publishing, die diesem Titel Leben eingehaucht haben," sagte Yoon Im von Gearbox Publishing. "Auch der Remnant Community, die uns unterstützt hat, und dem Gunfire Team während der Entwicklung gilt unser Dank. Und wir heißen die neuen Remnant Fans in unserer Community willkommen, die in der vergangenen Woche auf unserer Reise zu uns gestoßen sind."

Zur Feier von REMNANT II anlässlich des Verkaufs von einer Million Einheiten haben Gearbox Publishing und Gunfire Games hier einen Trailer veröffentlicht: https://youtu.be/LcFWOd41Jh0

REMNANT II ist ein Spiel, in dem die letzten Vertreter der Menschlichkeit gegen die grauenvollen Mächte des Bösen antreten. Die Co-op-Survival-Shooter sehen sich mit einer unbekannten neuen Welt konfrontiert, die voller tödlicher Überraschungen und Begegnungen ist. Die Spieler kämpfen auf der Seite der Menschlichkeit in einem dynamischen Umfeld mit zahlreichen Verzweigungen, einzigartiger Beute und überwältigenden Hindernissen, was Forschersinn und Wiederspielbarkeit erfordert allein oder in einer Dreiergruppe. Die Spieler können mit einem erweiterten Archetyp- Klassensystem und einer großen Auswahl an Gewehren, Waffen und Spezialausstattung ihren eigenen Stil entwickeln, während sie sich den Herausforderungen bei der Verteidigung der Menschheit stellen.

Hier können Sie sich den REMNANT IITrailer zur Markteinführung ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=zU6_2QnhP3U

Sie finden alle Pressematerialien zuREMNANT IIhier:

https://gearboxsf.box.com/v/Remnant2Assets

REMNANT II ist verfügbar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit einem ESRB-Rating von "M" für Erwachsen (Mature). Mehr über REMNANT IIerfahren Sie unter: https://www.remnantgame.comAktualisierungen rufen Sie hier ab: X, Facebook, und Instagram.

ÜBER GEARBOX PUBLISHING

Gearbox Publishing wurde 2016 gegründet und verfolgt das Ziel, Entwickler auf der gesamten Welt dabei zu unterstützen, ihre Produkte zu vermarkten ohne dabei ihre kreative Vision aufzugeben. Die Mission begann mit der anerkannten Homeworld Remastered Collection für PC. Es folgten zahlreiche Partnerschaften, wie zum Beispiel Hello Neighbor, Astroneer, We Happy Few, Star Trek Online, Neverwinter, REMNANT: From the Ashes, die Torchlight Serie, Have a Nice Death, Risk of Rain 2, Tribes of Midgard, und der PlayStation® 5-Titel Godfall. Gearbox Publishing verfolgt weiterhin die Mission, die Welt zu unterhalten und ein Publisher innerhalb der Branche zu werden, der die Entwickler bestmöglich unterstützt. Die Gearbox Entertainment Company ist ein Mitglied der Unternehmensgruppe Embracer Group AB, die an der Nasdaq First North (EMBRAC B) gehandelt wird. Mehr Informationen finden Sie hier:www.gearboxpublishing.com.

ÜBER GUNFIRE GAMES, LLC.

Gunfire Games ist ein in Austin, Texas ansässiger Spieleentwickler für PC, Konsole und VR. Das Team des Studios ist seit Vigil Games, bekannt für die Erfindung der Darksiders und den Bestseller Oculus Rift, Chronos gewachsen. Das Team kreiert Spiele, in denen Welten aufeinander treffen. Diese Mission spiegelt sich auch wider in REMNANT II. Mehr Informationen über Gunfire Games und REMNANT II finden Sie unterhttps://gunfiregames.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230801949576/de/

Contacts:

Nick O'Leary

Senior Public Relations Manager

Gearbox Publishing

nick.oleary@gearboxsf.com