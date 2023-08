ExaGrid Präsident und CEO in der Kategorie Top 25 Innovators ausgezeichnet

ExaGrid, die einzige Tiered Backup Storage-Lösung der Branche, gab heute bekannt, dass CRN, eine Marke von The Channel Company, Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid, in seine exklusive Liste der Top 100 Executives 2023 als einen der Top 25 Innovatoren aufgenommen hat.

Diese jährliche Liste ehrt die leidenschaftlichen und hart arbeitenden Technologie-Führungspersönlichkeiten, die den IT-Channel unterstützen, ausbauen und neu definieren. Die auf dieser Liste aufgeführten Führungspersönlichkeiten haben ihr Engagement für den Kanal unter Beweis gestellt und sich durch ihre innovativen, auf den Kanal ausgerichteten Strategien und Initiativen als beispielhafte Führungspersönlichkeiten hervorgetan.

Die Liste der Top 100 Executives von CRN würdigt die Tech-Visionäre, die das Tempo für den Rest der IT-Branche vorgeben. Sie zeichnet Führungspersönlichkeiten in vier Unterkategorien aus: die 25 einflussreichsten Executives, die Top 25 Channel Sales Leaders, die Top 25 Innovators und die Top 25 Disrupters, jede mit ihren eigenen Stärken, die den IT-Kanal beeinflussen.

"Ich fühle mich geehrt, neben so vielen herausragenden Führungspersönlichkeiten des IT-Kanals aufgeführt zu sein und bin stolz, als "Innovator" anerkannt zu werden", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Ich bin seit über 30 Jahren in der High-Tech-Branche bei Software- und Hardware-Unternehmen tätig. Jedes Produkt, mit dem ich in meiner Karriere gearbeitet habe, war immer ein Infrastrukturprodukt für das IT-Rechenzentrum, und diese Erfahrung hat sich auf die Innovationen übertragen, die wir bei ExaGrid realisiert haben. Wir haben ein führendes Produkt für die Datensicherung und einen führenden Kundensupport. Wir wissen, was die Kunden wollen, wie sie es wollen und wie sie unterstützt werden wollen, und wir freuen uns darauf, dies unseren Vertriebspartnern zu vermitteln, damit sie es mit ihren Kunden teilen können", sagte er.

Bill Andrews hat mehr als 18 Jahre damit verbracht, ExaGrid von einem Konzept zu einem visionären Akteur im Bereich Backup-Storage zu entwickeln. Mit seinem einzigartigen Tiered Backup Storage-Ansatz bietet er die einzige Backup-Storage-Lösung, die alle 6 Anforderungen an Backup-Storage erfüllt: Backup-Performance, Wiederherstellungs-Performance, ein Backup-Fenster mit fester Länge bei wachsendem Datenvolumen, umfassende Sicherheit und Ransomware-Wiederherstellung, vollständige Notfallwiederherstellung und niedrige Kosten im Voraus und im Zeitverlauf. Bill ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Produktführerschaft, der Produktqualität und der Gewährleistung des besten Kundensupports in der Branche.

"Es sind die Mutigen und Entschlossenen, die unsere jährliche Liste in der Welt der Technologie weiterhin dominieren", sagte Blaine Raddon, CEO von The Channel Company. "Diejenigen, die in unserer CRN 2023 Top 100 Executives-Liste aufgeführt sind, zeigen ein ständiges Engagement für Unternehmenswachstum, Partnererfolg und IT-Innovation und scheuen sich nicht, Grenzen zu überschreiten selbst in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit."

Die Liste der Top 100 Executives wird in der August-Ausgabe 2023 des CRN Magazins und online unter www.CRN.com/Top100 veröffentlicht.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für schnellste Backups, Wiederherstellungen und sofortige Wiederherstellung von VMs. Das Repository Tier bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Aufbewahrung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Lösungen und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn die Daten wachsen, wodurch teure Aufrüstungen und die Veralterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Ebene, verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid verfügt in den folgenden Ländern über Vertriebs- und Systemingenieure für den Pre-Sales-Bereich: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Skandinavien, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und andere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenerfolgsgeschichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Storage verbringen. ExaGrid ist stolz auf unseren NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über The Channel Company

The Channel Company verhilft dem IT-Kanal zu einer bahnbrechenden Leistung mit unseren dominanten Medien, ansprechenden Veranstaltungen, fachkundiger Beratung und Ausbildung sowie innovativen Marketingdienstleistungen und -plattformen. Als Katalysator für den Kanal verbinden wir Technologielieferanten, Lösungsanbieter und Endbenutzer und stärken sie. Wir können auf mehr als 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb zurückblicken und unser umfassendes Wissen nutzen, um innovative Lösungen für die sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen des Technologiemarktes zu entwickeln. www.thechannelcompany.com

