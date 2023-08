Boomis Zertifizierungen nach ISO 27001 und 27701 belegen das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Informationssicherheit und Datenschutz

Boomi, der führende Anbieter für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein nach ISO/IEC 27001:2013 und ISO/IEC 27701:2019 zertifizierter Anbieter ist. Mit seinem Privacy Information Management System (PIMS) und Information Security Management System (ISMS) wurde Boomi als Drittanbieter von der International Standards Organization (ISO) akkreditiert. Die ISO-Zertifizierungen 27001:2013 und 27701:2019 von Boomi umfassen außerdem die Kontrollziele der ISO 27017:2015 und ISO 27018:2019, die Leitlinien für die Informationssicherheitsaspekte des Cloud-Computing und den Schutz personenbezogener Daten in der Cloud enthalten.

Boomi Strengthens Security and Trust Program With Four New ISO Certifications (Graphic: Business Wire)