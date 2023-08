Die Roadmap des Unternehmens zur kontinuierlichen Innovation hilft Kunden, besser, intelligenter und schneller zu arbeiten

Workiva Inc. (NYSE: WK), die weltweit führende Cloud-Plattform für sichere, integrierte Berichterstattung, gab heute bekannt, dass die großartigen Möglichkeiten der generativen KI jetzt auf ihrer Cloud-Plattform zur Verfügung stehen. Diese Technologie hat das Potenzial, den Markt für Geschäftsberichte zu revolutionieren, indem sie die Produktivität und Effizienz weiter steigert und Erkenntnisse ermöglicht, die zu besseren und schnelleren datengestützten Entscheidungen führen.

Generative KI ist tief in die Workiva-Plattform integriert, bietet ein reichhaltiges Benutzererlebnis und ermöglicht es Kunden, die neuen Funktionen überall in ihrem Arbeitsablauf zu nutzen. Dazu gehört die Möglichkeit, Inhalte über die gesamte Lösungspalette des Unternehmens hinweg zu verfassen, zu bearbeiten oder neu zu schreiben, wodurch Benutzer letztendlich von Inhaltsproduzenten zu Inhaltsredakteuren werden, Arbeitsabläufe optimiert werden und Zeit gewonnen wird, um sich auf wichtigere und produktivere Aufgaben zu konzentrieren. Darüber hinaus haben Benutzer Zugriff auf einen digitalen Denkpartner und einen Produktivitätsverstärker, der während des Arbeitens jederzeit umgangssprachliche Fragen beantworten kann.

"Die Erweiterung der Fähigkeiten unserer Plattform um generative KI ist der jüngste Fortschritt in unserer Innovationsgeschichte", sagte David Haila, EVP und Chief Technology Officer von Workiva. "Angesichts der zunehmenden Beobachtung privater und öffentlicher Einrichtungen durch Stakeholder waren unsere Plattform und Technologie noch nie relevanter als heute. Standardisierte generative KI-Basismodelle werden immer wichtiger und können zielgerichtete Antworten produzieren, wenn sie mit dem Fachwissen und den proprietären Daten von Workiva erweitert werden." Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir glauben, dass wir eine neue Innovationswelle anführen, mit der durch eine Kombination aus menschlichem Fachwissen, kontextbezogenen Daten und dem verantwortungsvollen Einsatz generativer KI-Technologie ein transformativer Geschäftswert erzielt wird."

Workivas Engagement für den verantwortungsvollen Einsatz von KI stellt sicher, dass menschliches Urteilsvermögen, ethische Überlegungen, Datenschutz und Transparenz stets als Grundlage für die Übernahme KI-generierter Inhalte gelten. Dank des unternehmerischen Ansatzes eines offenen Ökosystems können Kunden entscheiden, welches branchenführende große Sprachmodell, einschließlich derer von Google Cloud und Microsoft Azure, ihren Anforderungen am besten entspricht. Darüber hinaus brauchen Workiva-Benutzer ihre Daten nie von der Workiva-Plattform zu verschieben, um sie mit KI nutzen zu können, und weder Workiva noch seine Technologiepartner werden Kundendaten speichern oder zum Trainieren von Modellen verwenden.

Workiva ist weiterhin die einzige sichere, integrierte Berichtsplattform, die Finanzberichte, ESG, Governance, Risiko und Compliance zusammen in einer kontrollierten, gesicherten und revisionsbereiten Umgebung bietet. Das Unternehmen ist seit über 15 Jahren führend in der Finanzberichterstattung und steht an der Spitze der Beschleunigung der Automatisierung, um die grundlegendsten Herausforderungen seiner Kunden in der Geschäftsberichterstattung zu lösen. Die Erweiterung der Workiva-Plattform um generative KI entspringt unserem kontinuierlichen Engagement für die Entwicklung von Technologien, die es Kunden ermöglichen, effektiver und effizienter zu arbeiten und gleichzeitig Datenschutz und -sicherheit zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Workiva Inc.

Workiva Inc. (NYSE:WK) hat es sich zur Aufgabe gemacht, transparente Berichterstattung für eine bessere Welt zu ermöglichen. Wir entwickeln und liefern die weltweit führende Cloud-Plattform für gesicherte integrierte Berichterstattung, um den Anforderungen der Stakeholder bezüglich Maßnahmen, Transparenz und Offenlegung finanzieller und nichtfinanzieller Daten gerecht zu werden. Workiva bietet die einzige einheitliche SaaS-Plattform, auf der die Finanzberichterstattung, die Bereiche Environmental, Social, and Governance (ESG) sowie Governance, Risk, and Compliance (GRC) auf einer kontrollierten, gesicherten und revisionsbereiten Plattform für die Kunden zusammengeführt wurden. Unsere Plattform vereinfacht es, die komplexesten Herausforderungen zu meistern, die in Zusammenhang mit Berichten und Offenlegungen auftreten können, indem sie Prozesse optimiert, Daten und Teams verbindet und Konsistenz gewährleistet. Erfahren Sie mehr unter workiva.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230801341788/de/

Contacts:

Medien:

Rotha Brauntz

Lauren Covello

press@workiva.com