Nach der mechanischen Fertigstellung der kritischen Komponenten für die Leistungselektronik ging das neu errichtete EVx wie geplant im Juni in Betrieb und wird voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres vollständig an das örtliche Stromnetz angeschlossen sein

Das System ist das weltweit erste, kommerzielle gravitationsbasierte Energiespeichersystem im Netz, das eine wirtschaftlichere, skalierbare und nachhaltige Alternative zu bestehenden Pumpspeicherwerken darstellt, die derzeit etwa 90 der weltweiten Energiespeicherkapazität ausmachen

Das in der Nähe eines Windkraftwerks nahe Shanghai errichtete 25-MW-EVx-System ist eines der größten Langzeit-Energiespeichersysteme der Welt

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" oder das "Unternehmen"), ein Marktführer im Bereich nachhaltiger Energiespeicherlösungen im Netz, gab heute gemeinsam mit seinen Partnern Atlas Renewable und China Tianying (CNTY) bekannt, dass das weltweit erste gravitationsbasierte EVx-Energiespeichersystem (GESS) im Netz die ersten Phasen der Inbetriebnahme abgeschlossen hat.

Das EVx GESS mit einer Leistung von 25 MW/100 MWh befindet sich außerhalb von Shanghai in Rudong, Provinz Jiangsu, China, und wird in der Nähe eines Windparks und eines nationalen Netzverbunds errichtet, um das nationale chinesische Energienetz durch die Speicherung und Lieferung erneuerbarer Energien zu erweitern und auszugleichen. Im Juni wurden die Leistungselektronik und die neuen hocheffizienten "Ribbon"-Hebesysteme in Betrieb genommen. Das System wird voraussichtlich, wie mit den lokalen staatlichen Netzbehörden geplant, im vierten Quartal vollständig ans Netz gehen. Damit wäre das EVx weltweit das erste kommerzielle, gravitationsbasierte Speichersystem ohne gepumpte Wasserkraft im Versorgungsbereich. Auf der Grundlage des hervorragenden Wirkungsgrads (über 75 %) des ersten 5-MW-Turms EV1, der Mitte 2020 in der Schweiz ans Netz ging, soll das neue EVx-System mit seinen Verbesserungen in der Effizienzkette einen Wirkungsgrad von über 80 erreichen. Damit ist das neue Gravitationssystem im Vergleich zu allen anderen Formen mechanischer, thermodynamischer Prozesse, Druckluft- oder Durchflussbatteriesystemen führend bei der Effizienz der Energiespeicherung ist.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern Atlas Renewable und China Tianying einen wichtigen Meilenstein bei der Inbetriebnahme des weltweit ersten gravitationsbasierte EVx-Energiespeichersystems erreicht zu haben", sagte Robert Piconi, Chairman und Chief Executive Officer von Energy Vault. "Das Tempo und die Qualität der Entwicklung des Teams seit dem Baubeginn im März 2022 sind außergewöhnlich, vor allem wenn man bedenkt, dass es allein im ersten Jahr der Bauarbeiten zwei COVID-bedingte Arbeitsunterbrechungen gab. Obwohl dies ein bedeutender Meilenstein ist, steht unsere Arbeit in China erst am Anfang, insbesondere, da vor kurzem vor Ort die Errichtung von gravitationsbasierten Speichern mit einer Leistung von mehreren GW-Stunden angekündigt wurde. Dazu gehören auch die für 2022 angekündigten Projekte zur Unterstützung der chinesischen Initiative ‚Zero-carbon parks' mit der gravitationsbasierten Speichertechnologie von Energy Vault. Wir freuen uns darauf, mehr über diesen ersten EVx-Einsatz und unsere geplanten zukünftigen weltweiten Einsätze der Gravitationstechnologie zu berichten, da wir eine steigende Nachfrage nach Energiespeichern mit längerer Laufzeit sehen."

Eric Fang, Chief Executive Officer von Atlas Renewable, erklärte: "Dieser Meilenstein hätte ohne die beispiellose Zusammenarbeit zwischen den Teams in den USA und China nicht erreicht werden können, da sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt zusammengetan haben, um den Klimawandel sinnvoll zu bekämpfen. Die bahnbrechende, innovative Technologie von Energy Vault steht kurz davor, eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Chinas sauberer Energiewende und der 30-60 Dekarbonisierungspolitik zu spielen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf einen effizienten Prozess der Systeminbetriebnahme, um mit der Speicherung und Einspeisung erneuerbarer Energien in das nationale Netz Chinas in vollständiger Abstimmung mit den lokalen und staatlichen Netzbehörden zu beginnen. Dieser erste Einsatz der EVx-Technologie von Energy Vault dient als Modell für globale Partnerschaften im Bereich der Dekarbonisierungstechnologie. Wie wir bereits angekündigt haben, arbeiten wir bereits an Multi-GWh-Einsätzen der Gravitationstechnologie von Energy Vault in China, um Chinas derzeitige Pläne für eine 30-60-prozentige Netto-Kohlenstoffneutralität zu unterstützen und idealerweise zu beschleunigen."

Die Tochtergesellschaft von China Tianying, Jiangsu Nengying New Energy Technology Development Co. Ltd. gab letzte Woche bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit der Volksregierung des Kreises Huailai über den Bau eines zusätzlichen gravitationsbasierten 100-MWh-Energiespeicherprojekts im Kreis Huailai in der Provinz Hebei, China, getroffen hat, was die Marktakzeptanz der Technologie von Energy Vault unterstreicht. Das in Cunrui Town angesiedelte Projekt soll Rechenzentren in der Region mit stabilem und umweltfreundlichem Ökostrom versorgen. Diese Expansion unterstreicht die starke Nachfrage und das Nutzenversprechen für die gravitationsbasierte Energiespeichertechnologie von Energy Vault, die Ausführung der lokalen Bau- und Geschäftsentwicklungsteams und die Auswirkung, die die gravitationsbasierte Energiespeichertechnologie des Unternehmens in sehr naher Zukunft bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen weltweit haben kann. Energy Vault wird während der für den 8. August 2023 angesetzten Telefonkonferenz zum Ergebnis des zweiten Quartals 2023 weitere Einzelheiten zu dieser Expansion bekannt geben.

Darüber hinaus veröffentlichte die Nationale Energiebehörde Chinas am 26. Juli eine umfassende Liste wichtiger technischer Ausrüstungsprojekte, die bis 2023 im Energiesektor geplant sind. In dieser Ankündigung wurde vor allem die gravitationsbasierte EVx-Energiespeicherlösung von Energy Vault besonders hervorgehoben. Das Dokument unterstreicht die stark steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energiequellen und betont die unverzichtbare Rolle der Gravitationsspeicherung bei der entscheidenden Aufgabe der globalen Dekarbonisierung.

Über Energy Vault

Energy Vault® entwickelt und implementiert Lösungen für die Energiespeicherung im industriellen Maßstab, die mit dem Ziel entwickelt wurden, den weltweiten Ansatz der nachhaltigen Energiespeicherung zu transformieren. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst firmeneigene gravitationsbasierte Speicher, Batteriespeicher und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien. Jede Speicherlösung wird von der Hardware-agnostischen Energiemanagementsystem-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist in der Branche bislang einmalig und bietet kundenspezifische Lösungen für die kurz- und langfristige Energiespeicherung, mit denen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher ihre Energiekosten erheblich senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung aufrechterhalten können. Durch die Nutzung umweltfreundlicher Materialien und die Möglichkeit, Abfallstoffe zur Wiederverwendung zu nutzen, erleichtert die gravitationsbasierte EVx-Energiespeichertechnologie von Energy Vault den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, während sie gleichzeitig den weltweiten Umstieg auf saubere Energie für die Kunden des Unternehmens beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens widerspiegeln und sich unter anderem auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Performance des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen bezüglich möglicher oder angenommener zukünftiger Betriebsergebnisse, einschließlich Beschreibungen unseres Geschäftsplans und unserer Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "suggerieren", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "prognostizieren", "schätzen", "darauf abzielen", "Vorhersagen", "sollten", "könnten", "würden", "können", "dürften", "werden" und andere ähnliche Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Vorhersagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen, Plänen und Annahmen, die wir angesichts unserer bisherigen Erfahrungen in unserer Branche sowie unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter künftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die wir unter den jeweiligen Umständen für angemessen halten, getroffen haben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stützen sich auf unsere Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen in Bezug auf die zukünftige Entwicklung unter Berücksichtigung der uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Es handelt sich bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen lediglich um Vorhersagen, basierend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, aufgrund derer unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Änderungen unserer Strategie, Expansionspläne, Kundenpotenziale, zukünftige Geschäftstätigkeit, zukünftige Finanzlage, geschätzte Einnahmen und Verluste, prognostizierte Kosten, Aussichten und Pläne; die Ungewissheit, ob unsere Auftragseingänge und Auftragsbestände mit künftigen Einnahmen gleichzusetzen sind; die fehlende Gewissheit, dass unverbindliche Absichtserklärungen und andere Interessensbekundungen zu verbindlichen Aufträgen oder Verkäufen führen können; die Möglichkeit, dass unsere Produkte Mängel aufweisen oder angeblich mangelhaft sind oder andere Fehler auftreten; die Implementierung, die Marktakzeptanz und der Erfolg unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf aufzubauen und aufrechtzuerhalten; Entwicklungen und Prognosen in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Wettbewerber und unsere Branche; die Fähigkeit unserer Zulieferer, die für den Bau unserer Energiespeichersysteme erforderlichen Komponenten oder Rohstoffe rechtzeitig zu liefern; die Auswirkungen von Epidemien auf unser Geschäft und die Maßnahmen, die wir als Reaktion darauf ergreifen; unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Fähigkeit, den Schutz unseres geistigen Eigentums zu erlangen und aufrechtzuerhalten und die Rechte anderer nicht zu verletzen; Erwartungen hinsichtlich der Zeitspanne, in der wir ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen gemäß dem JOBS Act sein werden; unser zukünftiger Kapitalbedarf und die Quellen und Verwendungen von Barmitteln; unsere Fähigkeit, Finanzmittel für unsere Geschäftstätigkeit und unser zukünftiges Wachstum zu erhalten; unser Geschäft, unsere Expansionspläne und -möglichkeiten sowie andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Quartal und in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr erörtert werden. Diese Faktoren können von Zeit zu Zeit in den anderen Einreichungen bei der SEC aktualisiert werden. Sie finden diese auf der Website der SEC unter www.sec.gov. Von Zeit zu Zeit ergeben sich neue Risiken und unser Management kann weder alle Risiken vorhersehen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unsere Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß abschätzen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den von uns getätigten zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Sämtliche von uns in dieser Pressemitteilung abgegebenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

