Der Chairman des Board of Directors des Saudi Fund for Development (SFD), S. E. Ahmed Al-Khateeb, legte heute den Grundstein für den Bau und die Ausstattung der neuen Bibliothek an der Universität von Sarajevo, die über den SFD mit großzügigen Fördermitteln des Königreichs Saudi-Arabien in Höhe von 22 Millionen US-Dollar finanziert wird.

Image showcasing the groundbreaking ceremony of the Library of the University of Sarajevo (Photo: AETOSWire)

Die neue Bibliothek wird als zentraler Hub die 28 Teilbibliotheken der Universität miteinander verbinden und dazu beitragen, die Bildungs- und Forschungskapazitäten der Universität auszubauen. Auf einer Gesamtfläche von 13.590 Quadratmetern wird die Bibliothek mit modernster Technologie und digitalen Lernmitteln ausgestattet, um die Universität zukunftssicher zu machen und den Bedürfnissen ihrer Studierenden besser gerecht zu werden. Insgesamt werden mehr als 22.000 Studentinnen und Studenten, 1.618 Mitarbeitende und Fakultätsmitglieder sowie 10.000 externe Nutzerinnen und Nutzer von der neuen Bibliothek profitieren.

Bei der Förderung der Forschungs- und Innovationsfähigkeit der Universität wird die Bibliothek eine Schlüsselrolle einnehmen. Zudem wird sie einen Beitrag zur Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung leisten, insbesondere des SDG 4 in Bezug auf hochwertige Bildung, und des SDG 10 zum Abbau von Ungleichheiten.

Wie der Chairman des Board of Directors des SFD, S. E. Ahmed Al-Khateeb anlässlich der Grundsteinlegung betonte, demonstriert das Projekt die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern: "Dieses Projekt spiegelt die starken und dauerhaften Entwicklungsbeziehungen zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und Bosnien und Herzegowina wider, die vor drei Jahrzehnten aufgenommen wurden. Wir sind zuversichtlich, dass die neue Bibliothek dazu beitragen wird, die Bedürfnisse der Studentinnen und Studenten der Universität Sarajevo und der umliegenden Gemeinden besser zu erfüllen."

Der Premierminister des Kantons Sarajevo, Nihad Uk, erklärte in seiner Ansprache: "Das Gebäude, für das wir heute den Grundstein legen, hat eine besondere Bedeutung, weil es die sichtbarste Brücke der Freundschaft zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und Bosnien und Herzegowina sein wird. Wir sind Saudi-Arabien für diese Investition dankbar. Die Bibliothek ist ein Symbol für Wissen, Kultur und Kommunikation, und unsere Zusammenarbeit und Freundschaft wird sich in Zukunft in genau diese Richtungen entwickeln."

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat der SFD 11 Projekte und Entwicklungsprogramme in verschiedenen Regionen Bosniens und Herzegowinas durch zinsgünstige Entwicklungsdarlehen von insgesamt 185 Millionen US-Dollar unterstützt.

