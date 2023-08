Der Ansatz des Programms mit Partnerschwerpunkt setzt Anreize für die Orientierung an der Strategie von NetApp und bietet einen höheren Mehrwert für den Kunden und beschleunigtes Wachstum

NetApp(NASDAQ: NTAP), ein weltweites, cloudbasiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, meldete heute den Start des Partnerprogramms Partner Sphere. Dieses Programm bedeutet eine weitere Stärkung des Einsatzes von NetApp für eine auf die Partner fokussierte Kultur, die ein Ökosystem der Zusammenarbeit und Innovation schafft, um durch steigende Flash-Umsätze, eine beschleunigte Verbreitung der Cloud und die Nutzung der partnergeführten Lösungen und Services größere Marktanteile zu gewinnen.

Partner Sphere bietet ein einheitliches Bindungs-Modell, bei dem Partner nahtlos zwischen Bewegungen des Sell-to-, Sell-through- und Sell-with-Verkaufs wechseln können, die ihren Umsatz beschleunigt umsetzen, indem sie kundenbasierte Ergebnisse erzielen und dem Wettbewerb voraus sind.

"Wir betrachten Partnerschaft als ein Spiel der Kräfte und mit dem Partner-Sphere-Programm definiert NetApp neu, wie wir mit Partnern zusammenarbeiten, um einen wahren Wettbewerbsvorteil zu schaffen und nennenswerte Geschäftsergebnisse sowohl für unsere Partner als auch unsere Kunden zu erzielen", so Jenni Flinders, Senior Vice President, Worldwide Partner Organization bei NetApp. "Unsere neuen Bindungs-Modelle und das Tiering-System belohnen und beschleunigen die Reichweite unserer Partner mit Blick auf Flash und Cloud mit einem reziproken Wert, der sich erhöht, wenn die Partner höhere Stufen des Programms erreichen."

Der Überzeugung von NetApp zufolge bilden partnergeführte Serviceleistungen ein prägendes Element von Partner Sphere. Das Programm bietet 11 "Services Certified"-Schienen und 19 Lösungskompetenzen mit Ausrichtung an drei Schwerpunktbereichen, mit denen Partner ihr Portfolio an Serviceleistungen erweitern und zu vertrauenswürdigen Beratern für ihre Kunden werden können so wird ein größerer Mehrwert geschaffen und das Umsatzwachstum durch kontinuierliche Service-Inanspruchnahme beschleunigt.

Kommentare der Partner:

"Wir waren von NetApp so sehr überzeugt, dass wir bereits einer der wegweisenden Partner wurden, bevor die Niederlassung in Taiwan eröffnet wurde, und wir haben es seitdem nie bereut", sagte Gary Chen, General Manager bei HwaCom Systems, Inc. "Nach 30 Jahren Wachstum und Weiterentwicklung von HwaCom und NetApp sind wir immer noch einer der größten Partner in Taiwan. Sehr gerne werden wir die Updates des Programms Partner Sphere optimieren, um Innovationen zu fördern und das Wachstum mit Kundenlösungen voranzubringen, die Wettbewerbsvorteile unter herausfordernden Marktbedingungen schaffen."

"Die Position als NetApp Prestige Partner im neuen Programm Partner Sphere ist spannend für WWT", sagte Bob Olwig, Executive Vice President of Global Partner Alliance bei World Wide Technology. "Der Wechsel von NetApp zu einem kompetenzorientierten Lösungsprogramm untermauert den Einsatz des Unternehmens für die Bereitstellung kundenorientierter Ergebnisse. Es passt hervorragend zum Engagement-Ansatz von WWT, Best-of-Breed-Lösungen und -Services anzubieten, die den Fokus ganzheitlich auf Einfachheit und Sicherheit beim Datenmanagement setzen."

"Das Team von NetApp, das die Beziehung zu Insight führt, und die gesamte Worldwide Partner Organization definieren wahrlich die Bedeutung des Partner-Konzepts", sagte Matt Collins, Vice President of Strategic Alliances bei Insight. "Mit einem profunden Verständnis der Geschäftsziele und Prioritäten von Insight ist das NetApp-Partner-Team ständig bestrebt, die Relevanz zu erhöhen, interne und externe Beziehungen zu entwickeln und gemeinsame Angebote mit Insight zu schaffen, um die Bedürfnisse unserer gemeinsamen Kunden zu erfüllen. Überdies teilen wir unablässig den Wunsch, uns in aufkommende Technologien zu vertiefen, die eine einzigartige und differenzierte Sichtweise bieten; von As-a-Service über die Priorisierung integrierter multihybrider Clouds bis hin zur Nutzung künstlicher Intelligenz in der gesamten Industrielandschaft, der Wunsch, Informationskampagnen zu entwickeln und durchzuführen und Projekte zu realisieren, ist eine Konstante, die nicht genug betont werden kann."

"Eviden freut sich, Partner-Sphere-Mitglied zu werden und unseren Kunden durch unsere Kooperationen mit NetApp einen höheren Mehrwert zu bieten", so Nicolas Rouby, Global Alliance Manager, AI Business Computing bei Eviden, einem Unternehmen von Atos. "Mit den Lösungen von NetApp bringt Eviden bereits branchenführende Lösungen für das Applikationsmanagement auf den Markt, darunter die hoch skalierbaren BullSequana SH Server für Unternehmen und AFF-Speicher. Wir nutzen überdies bis zu 260 Speicher-Knoten von NetApp in unserer Lösung Google Cloud Bare Metal auf mehr als 2.000 installierten Servern der Reihe BullSequana S."

NetApp arbeitet kontinuierlich mit seinem Partnerökosystem zusammen, um den Kundenerfolg zu steigern, die Reichweite im Markt zu erhöhen und Geschäftsmöglichkeiten in der Zukunft durch Produktverbesserungen auszubauen.

