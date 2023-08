Altium, LLC (ASX: ALU), weltweit führend bei Elektronikdesign-Systemen, meldete die Zusammenarbeit mit SiliconExpert, einem führenden Anbieter von Verwaltungssoftware für Daten zu elektronischen Komponenten und Bauteilen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230801640377/de/

Altium 365 meets SiliconExpert (Graphic: Business Wire)

Diese Integration ermöglicht Ingenieuren, Beschaffungsprofis und anderen Beteiligten, die die Elektronikentwicklungsplattform Altium 365 nutzen, direkt auf umfassende Echtzeitdaten zu Komponenten zuzugreifen, sobald diese während des Design- und Produktlebenszyklus benötigt werden.

Mit den Daten von SiliconExpert zu mehr als einer Milliarde elektronischer Bauteile können die Benutzer von Altium 365 bald auf noch detailliertere Komponenteninformationen zugreifen als bisher von den einfachsten Widerständen bis hin zu den komplexesten ICs. Die direkt von den Herstellern bezogenen Daten tragen dazu bei, eine unvergleichliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit mit Blick auf die Entscheidungsfindung zu gewährleisten.

"Wir sind begeistert über die Integration im Rahmen der kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen SiliconExpert und Altium 365", sagte Ananth Avva, GM und Senior Vice President of Cloud Platform bei Altium. "Die Lieferkette von Komponenten im Elektronik-Lebenszyklus-Management ist nach wie vor ein wichtiges Thema für viele unserer Kunden. Wir reichern die Komponentendaten für unsere Kunden kontinuierlich an und Silicon Expert ist eine Quelle, die sehr gefragt ist. Unserer Überzeugung nach wird diese Integration die Herangehensweise der Teams aus allen Bereichen von Designern bis hin zu Betrieb, Beschaffung, Finanzen sowie Qualität und Compliance an die Auswahl, die Risikoanalyse und das Compliance-Management von Bauteilen weiter verbessern."

Die Integration ermöglicht Folgendes:

Umfassende Komponentendaten: Umfassende Einzelheiten zu Komponenten, vom Lebenszyklusstatus bis zur Umweltverträglichkeit, direkt in der ActiveBOM.

Umfassende Einzelheiten zu Komponenten, vom Lebenszyklusstatus bis zur Umweltverträglichkeit, direkt in der ActiveBOM. Informierte Entscheidungen: Echtzeitdaten zu Komponenten helfen bei fundierten Entscheidungen über die Komponentenauswahl und verbessern so die Qualität, Effizienz und Konformität des Designs.

Echtzeitdaten zu Komponenten helfen bei fundierten Entscheidungen über die Komponentenauswahl und verbessern so die Qualität, Effizienz und Konformität des Designs. Risikomanagement: Detaillierte Metriken, darunter das Datum des Year-to-End-of-Life (YTEOL), Multi-Sourcing und Bestandsrisiken ermöglichen ein proaktives Risikomanagement und strategische Entscheidungen.

Detaillierte Metriken, darunter das Datum des Year-to-End-of-Life (YTEOL), Multi-Sourcing und Bestandsrisiken ermöglichen ein proaktives Risikomanagement und strategische Entscheidungen. Genauigkeit und Zuverlässigkeit: Hochwertige, aktuelle Daten, die auf den strengen Datenintegritätsprotokollen von SiliconExpert gründen.

Altium ist weiterhin auf dem Markt für Leiterplatten-Designsoftware innovativ tätig, um so alle Aspekte des Prozesses vom Design bis zur Realisierung von Elektronikprodukten in einer einheitlichen, zusammenhängenden Umgebung zu vereinen. Die Integration in SiliconExpert unterstreicht das Engagement von Altium, eine umfassende, benutzerfreundliche Lösung anzubieten, die sich nicht nur an Elektronikdesigner, sondern auch an Fachleute aus den Bereichen Betrieb, Beschaffung und Lieferkette richtet. Dieser Ansatz trägt zu einer nahtlosen Koordinierung und besseren Entscheidungsfindung über alle Phasen der Produktentwicklung und des Lebenszyklus für die Kunden von Altium bei.

Die Integration in SiliconExpert wird für Verwender von Altium 365 im Laufe dieses Monats verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.altium.com/altium-365/supply-chain/siliconexpert.

Über Altium

Altium, LLC (ASX: ALU), ein weltweit tätiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz im kalifornischen San Diego, beschleunigt das Innovationstempo durch Elektronik. Seit über 30 Jahren liefert Altium Software, welche die Produktivität von Leiterplattendesignern und Elektroingenieuren maximiert. Von einzelnen Erfindern bis hin zu multinationalen Unternehmen entscheiden sich immer mehr Leiterplattendesigner und Ingenieure für die Altium-Software, um Produkte auf Elektronikbasis zu entwerfen und zu realisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230801640377/de/

Contacts:

Fabian Winkler

Product Marketing Manager, Altium LLC

fabian.winkler@altium.com