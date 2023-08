Oatey Co. (Oatey), seit 1916 führend in der Sanitärbranche, gab heute die Übernahme von Lansas B.V. (Lansas) bekannt, einem Hersteller und Vertreiber von unterirdischen Rohren und Scheibenstopfen mit Sitz in Eijsden, Niederlande.

Oatey Co., a leader in the plumbing industry since 1916, today announced the acquisition of Lansas B.V., a manufacturer and distributor of underground pipe and disc plugs based in Eijsden, Netherlands. (Graphic: Business Wire)

Seit mehr als 70 Jahren ist Lansas ein führender Hersteller von Rohr- und Scheibenstopfen für den Wasserwerksmarkt in Europa. Die in einem hocheffizienten und automatisierten Produktionsprozess hergestellten Lansas-Stopfen sind hochwertig, innovativ und auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten.

"Seit Jahrzehnten ist Oatey mit seiner Marke Cherne führend auf dem amerikanischen Markt für Wasserleitungsstopfen", sagte Oatey CEO Neal Restivo. "Mit der Übernahme von Lansas, seinen hervorragenden Mitarbeitern, seiner fortschrittlichen Technologie und seiner Produktionsbasis sind wir gut aufgestellt, um unsere Präsenz auf dem europäischen Wasserwerksmarkt auszubauen. Die Nutzung der kombinierten Erfahrung und Expertise von Cherne und Lansas wird unsere Fähigkeit, unsere Kunden in Europa zu bedienen, erheblich verbessern."

Über Oatey Co.

Seit 1916 bietet Oatey zuverlässige, qualitativ hochwertige Produkte für die Sanitärbranche im privaten und gewerblichen Bereich an. Wir haben uns verpflichtet, Qualität zu liefern, Vertrauen zu schaffen und Leben zu verbessern. Heute verfügt Oatey über ein umfassendes Produktions- und Vertriebsnetz, das Tausende von Produkten für Bauunternehmer, Ingenieure und Heimwerker auf der ganzen Welt liefert.

Oatey hat seinen Sitz in Cleveland, Ohio, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und China. Für weitere Informationen besuchen Sie www.oatey.com, rufen Sie (800) 321-9532 an oder folgen Sie Oatey auf Facebook, Twitter, LinkedIn oder Instagram.

