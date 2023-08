Gibt Unternehmen, die mit dem raschen Asset-Wachstum und der zunehmenden Angriffsfläche überfordert sind, eine intuitivere Möglichkeit, Sicherheitslücken zu erkennen und darauf zu reagieren

Forescout, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, hat heute sein Cloud-natives Produkt Risk and Exposure Management vorgestellt, das alle Datenquellen, die mit den vernetzten Assets eines Unternehmens verbunden sind, zusammenführt und für jedes Asset einen eindeutigen Multifaktor-Risikoscore berechnet, der einen intuitiveren und quantitativeren Ansatz für die Risikopriorisierung bietet.

Die Angriffsflächen für Unternehmen werden angesichts der technologischen und geschäftlichen Dynamik täglich größer. Sicherheitsteams wissen, dass die bestehenden Ansätze für die Verwaltung von Cyber-Assets nicht effektiv skaliert werden können, um der Vielfalt der Asset-Typen gerecht zu werden oder Änderungen der Konfiguration und der Risikolage ihrer Assets zu verfolgen, was eine schnelle Analyse von Vorfällen erheblich erschwert. Die neue Risk and Exposure Management-Lösung geht diese Herausforderung an, indem sie die Änderungen der Sicherheitslage in einer einzigartigen Status-Zeit-Ansicht für jedes einzelne Asset verfolgt und es den Sicherheitsteams ermöglicht, auf der Grundlage intuitiver Cyber-Risiko-Informationen zu handeln, und zwar durch die Automatisierung von Sicherheitsabläufen, die von der Forescout-Plattform gesteuert werden.

Laut Forrester suchen CISOs bereitwillig nach neuen Ansätzen für das Management von Angriffsflächen, die nicht nur ihre Teams besser unterstützen, sondern auch ihren Vorständen beweisen, wie sie das Risiko auf der Grundlage der Effektivität ihrer Sicherheitsinvestitionen verringern. Das Analystenhaus stellte außerdem fest, dass "73 der Sicherheitsentscheider angeben, dass ihr Unternehmen ein Angriffsflächenmanagement einführt; weitere 15 planen, es in den nächsten 12 Monaten zu implementieren."1

"Unternehmen benötigen eine vereinfachte Methode, um sowohl Echtzeit- als auch dauerhafte Asset-Intelligence für jedes Asset zu erhalten verwaltet oder nicht verwaltet, physisch oder virtuell, einschließlich OT/ICS, IoT-Geräte und spezielle Untergruppen wie medizinische Geräte", sagte Barry Mainz, CEO und President von Forescout. "Wir haben viel in die Forescout-Plattform investiert, und die Erweiterungen, die wir mit der Verfügbarkeit von Forescout® Risk and Exposure Management vornehmen, liefern diese Informationen, um Sicherheitsteams dabei zu helfen, eine Reduzierung der Risikoposition ihrer Unternehmen bei sich entwickelnden Angriffsflächen effektiv nachzuweisen."

Die Anwendungsfälle und Vorteile von Forescout Risk and Exposure Management sind:

Cybersecurity Asset Management: Erkennen und klassifizieren Sie jedes Gerät in jeder Umgebung (90 Tage Aufbewahrungsfrist), um IT-Sicherheitsteams bei der Nutzung von Asset-Kontext und Statustrends zu unterstützen und ihre Abläufe zu optimieren.

Erkennen und klassifizieren Sie jedes Gerät in jeder Umgebung (90 Tage Aufbewahrungsfrist), um IT-Sicherheitsteams bei der Nutzung von Asset-Kontext und Statustrends zu unterstützen und ihre Abläufe zu optimieren. Dauerhafte Asset Risk Intelligence: Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Cybersecurity-Risiko, basierend auf der Gefährdung durch Schwachstellen und Fehlkonfigurationen mit einem einzigartigen Multifaktor-Risiko-Score.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Cybersecurity-Risiko, basierend auf der Gefährdung durch Schwachstellen und Fehlkonfigurationen mit einem einzigartigen Multifaktor-Risiko-Score. Schnellere Reaktion auf Vorfälle: Nutzen Sie den historischen Anlagenkontext, um Analysten bei der proaktiven Untersuchung von Risiken und der reaktiven Reaktion auf Vorfälle und Ereignisse zu unterstützen, um den Explosionsradius zu minimieren und die mittlere Zeit bis zur Lösung (MTTR) zu verkürzen.

Nutzen Sie den historischen Anlagenkontext, um Analysten bei der proaktiven Untersuchung von Risiken und der reaktiven Reaktion auf Vorfälle und Ereignisse zu unterstützen, um den Explosionsradius zu minimieren und die mittlere Zeit bis zur Lösung (MTTR) zu verkürzen. Verbesserte IoT-Sicherheit: Nutzen Sie eine zuverlässige IoT-Klassifizierung durch unterbrechungsfreie, passive Erkennungstechniken für eine flexible Bereitstellung mit Echtzeit-Identifizierung von xIoT-Schwachstellen, damit Sicherheitsteams die Angriffsfläche verstehen und Reaktionsmaßnahmen priorisieren können.

Nutzen Sie eine zuverlässige IoT-Klassifizierung durch unterbrechungsfreie, passive Erkennungstechniken für eine flexible Bereitstellung mit Echtzeit-Identifizierung von xIoT-Schwachstellen, damit Sicherheitsteams die Angriffsfläche verstehen und Reaktionsmaßnahmen priorisieren können. Verbesserte Sicherheit für medizinische Geräte: Klare und präzise Risikobewertung jedes angeschlossenen medizinischen Geräts auf der Grundlage bekannter Gefährdungen, des Angriffspotenzials und der Betriebskritikalität, mit Einblicken in die FDA-Klasse und den Abrufstatus, um die Sicherheit zu gewährleisten, ohne die Patientenversorgung zu beeinträchtigen.

Durch die Nutzung der Funktionen dieses Produkts können Unternehmen umfassende Informationen über ihre Assets erhalten und eine solide Grundlage für die Verwaltung der Angriffsfläche von Cyber-Assets schaffen.

Über Forescout

Forescout Technologies, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, identifiziert und schützt kontinuierlich alle verwalteten und nicht verwalteten vernetzten Cyber-Assets IT, IoT, IoMT und OT und hilft dabei, die Compliance sicherzustellen. Seit mehr als 20 Jahren vertrauen Fortune 100-Unternehmen und Regierungsbehörden auf Forescout, wenn es um herstellerunabhängige, automatisierte Cybersicherheit im großen Maßstab geht. Die Forescout® Plattform bietet umfassende Funktionen für Netzwerksicherheit, Risiko- und Gefährdungsmanagement sowie erweiterte Erkennung und Reaktion. Durch die nahtlose gemeinsame Nutzung von Kontexten und die Orchestrierung von Arbeitsabläufen über Ökosystempartner können Kunden Cyberrisiken effektiver verwalten und Bedrohungen abwehren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.forescout.com

