DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TIER/VOI - Der deutsche E-Scooter-Marktführer Tier Mobility könnte Finanzkreisen zufolge bald mit dem schwedischen Rivalen Voi fusionieren. Während Tier vor knapp zwei Jahren mit rund 2 Milliarden Dollar bewertet worden war und damit mit dem Doppelten von Voi, könnten sich nun die Verhältnisse umdrehen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt. Im Gespräch ist Finanzkreisen zufolge ein Deal, bei dem wenig frisches Geld fließt, sondern die heutigen Investoren einen Anteil am fusionierten Unternehmen bekommen. Die relative Bewertung von Tier und Voi sei der Knackpunkt in den Gesprächen. Sollten sich die Firmen und ihre Anteilseigner nicht auf eine Formel einigen können, sei alternativ auch eine Transaktion mit dem amerikanischen Rivalen Lime möglich, hieß es. Eine bereits im Frühsommer angepeilte Fusion mit Wettbewerber Bolt hatte sich zerschlagen, aber auch hier gelte ein Deal weiterhin als möglich. (Handelsblatt)

KRONES - Krones-Chef Christoph Klenk ist angesichts eines satten Auftragspolsters von knapp 4 Milliarden Euro zuversichtlich. "Wir gehen in den kommenden Monaten von einer Umsatzsteigerung aus und sehen auch für 2024 noch Luft nach oben", sagte Christoph Klenk im Gespräch mit der FAZ anlässlich der Vorlage der Quartalszahlen. Die Auslastung in den Werken könne man zwischen 5 und 10 Prozent anziehen. "Das gibt uns die Zuversicht, den Umsatz noch mal zu steigern und auch 2024 wachsen zu können", sagte der Manager. (FAZ)

P&C - Die Pleite von Deutschlands größtem Mode-filialisten Peek& Cloppenburg (P & C) dürfte die deutschen Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Das insolvente Unternehmen hatte sich während der Corona-Krise rund 200 Millionen Euro von der staatseigenen KfW-Bank geliehen. In der Bundesregierung geht man nun davon aus, dass das Geld größtenteils verloren ist, intern rechnet man mit hohen Abschreibungen bei der KfW. (Spiegel)

UNION INVESTMENT - Bei der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft sollen 270 Stellen bis zum Jahr 2026 wegfallen, um 150 Millionen Euro einzusparen. Mit diesen frei werdenden Mitteln soll in vier Wachstumsfelder investiert werden. Betriebsbedingte Kündigungen sollen bei dem Abbauprogramm, das sich über alle Bereiche erstreckt, aber vermieden werden. (Börsen-Zeitung)

HERE - Angesichts anhaltender Verluste beim Kartendienst Here sind Audi, BMW und Mercedes-Benz teilweise eingesprungen, um die kriselnde Kartentochter mit Liquidität zu versorgen. Allein im ersten Halbjahr haben die deutschen Premium-Autobauer nach Handelsblatt-Informationen in Summe 354 Millionen Euro über ihre Beteiligungsgesellschaft There Holding überwiesen. Davon dienen 91 Millionen Euro zur Stärkung des Eigenkapitals und der Rest, um ein fälliges Darlehen abzulösen, das Here nicht allein zurückzahlen konnte. Das geht aus den Geschäftsberichten der Unternehmen hervor. (Handelsblatt)

August 02, 2023

