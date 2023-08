The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.08.2023ISIN NameXS2459381369 REDCO PPTYS 22/23XS2102867483 NEW MET.GLO. 20/23US279158AC30 ECOPETROL 13/23DE000A1X3LF6 NIEDERS.SCH.A.13/23 A.837DE000LB13QB7 LBBW FESTZINS 20/23XS2033386603 IUTECREDIT 19/23XS1716927766 FERROVIAL NETH.17/UND.FLRXS1272810844 KRED.F.WIED.15/23 MTN DLXS0185672291 AXA S.A 04/UND. FLR MTNXS0958072240 ESKOM HLD. SOC 13/23 REGSXS0956935398 GHANA, REP. 13/23 REGSUS345397WK59 FORD MOTOR CRED. 13/23DE000NLB87R4 NORDLB GELDM.FRN 03/17DE000HLB2GD2 LB.HESS.-THR.IS.08A/2015