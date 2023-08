The following instruments on XETRA do have their first trading 02.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.08.2023Aktien1 US68629Y1038 Orion Office REIT Inc.2 CA53681M1068 Lithium Lion Metals Inc.Anleihen/ETF1 US210518DV59 Consumers Energy Co.2 US98389BBA70 Xcel Energy Inc.3 XS2655852726 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.4 DE000DD5A4A9 DZ BANK AG5 XS2644240975 Aeroporti di Roma S.p.A.6 XS2633552026 CA Auto Bank S.p.A.7 XS2634567429 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.8 XS2434790023 International Finance Corp.9 US655844CS56 Norfolk Southern Corp.10 US655844CR73 Norfolk Southern Corp.11 US857477CE17 State Street Corp.12 US857477CD34 State Street Corp.13 DE000HLB5RB6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB5Q84 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB5Q76 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 IE000B5UZSG9 Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF17 IE000G4ONBO6 Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF