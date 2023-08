DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der Gesundheitskonzern Fresenius sieht sich dank der guten Entwicklung seiner beiden Operating Companies Kabi und Helios im zweiten Quartal mit seinem Optimierungsprogramm im Plan. "Wir halten das Tempo hoch und setzen FutureFresenius konsequent und zügig um. Und das zeigt Wirkung", sagte Vorstandsvorsitzender Michael Sen. "Fresenius Kabi und Fresenius Helios steigerten ihren Umsatz stärker als erwartet. Beide liegen in ihren jeweiligen Margenbändern, die wir mit unserem neuen Finanzrahmen Anfang des Jahres eingeführt haben. Auch bei Fresenius Medical Care sehen wir eine positive Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal." Um der anstehenden Dekonsolidierung der Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) bereits jetzt Rechnung zu tragen, formuliert Fresenius den Konzernausblick für das laufende Jahr nun ohne Berücksichtigung von FMC. Demnach soll der Konzernumsatz ohne Fresenius Medical Care in diesem Jahr organisch im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Das währungsbereinigte EBIT des Konzerns soll ohne Fresenius Medical Care in etwa stabil bleiben oder im bis zu mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen.

TAGESTHEMA II

Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft, wenige Wochen, nachdem die US-Regierung im jüngsten Schuldenstreit an den Rand eines historischen Zahlungsausfalls geraten war. Fitch Ratings hatte das AAA-Rating der USA wegen des politischen Streits in Washington im Mai auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung gesetzt und nach der Einigung der Parteien dort belassen. Nun hat die Agentur das langfristige Emittentenausfallrating der USA von AAA auf AA+ gesenkt, um der erwarteten finanziellen Verschlechterung der Haushaltslage in den kommenden Jahren und der wachsenden Schuldenlast der Regierung Rechnung zu tragen. Dies ist die erste Herabstufung der USA durch eine große Ratingagentur seit mehr als zehn Jahren. Sie unterstreicht die Bedeutung, die das politische Drama in Washington in diesem Frühjahr für den wichtigen globalen Markt für US-Staatsanleihen mit einem Volumen von 20 Billionen US-Dollar hat. Die Herabstufung spiegele die "Erosion der Regierungsführung" in den USA im Vergleich zu anderen führenden Volkswirtschaften in den vergangenen zwanzig Jahren wider, teilte Fitch mit. Die Ratingagentur wies auf die finanzielle Unsicherheit hin, die durch eine Reihe knapper Entscheidungen entstanden sei, bei denen ein politisches Patt beinahe die regelmäßigen Zahlungen für US-Staatsanleihen gestoppt hätte, die normalerweise von Investoren weltweit als besonders sicher angesehen werden. "Wiederholte politische Pattsituationen über die Schuldenobergrenze und Entscheidungen in letzter Minute haben das Vertrauen in die Haushaltsführung untergraben", so Fitch.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SCHAEFFLER (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj Zahl 2Q22 Umsatz 4.088 +8% 12 3.790 EBIT bereinigt 271 +36% 12 200 EBIT-Marge bereinigt 6,6 -- 12 5,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten 382 +238% 2 113 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,33 +94% 6 0,17

Weitere Termine:

07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 2Q (15:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q (13:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 3Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)

07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q (09:00 PK, 11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)

07:30 DE/Auto1 Group SE, Trading Update 2Q

08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1H

08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H (10:00 PK)

13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 2Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q

22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Deutsche Wohnen, Ergebnis 1H

- DE/Encavis, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +175.000 Stellen zuvor: +497.000 Stellen

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.208,00 -0,7% E-Mini-Future S&P-500 4.581,00 -0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 15.717,75 -0,6% Nikkei-225 32.662,78 -2,4% Schanghai-Composite 3.261,07 -0,9% Hang-Seng-Index 19.576,68 -2,2% +/- Ticks Bund -Future 132,37 +11 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 16.240,40 -1,3% DAX-Future 16.327,00 -1,4% XDAX 16.244,32 -1,4% MDAX 28.571,23 -0,9% TecDAX 3.304,38 -0,7% EuroStoxx50 4.407,54 -1,4% Stoxx50 4.015,64 -0,9% Dow-Jones 35.630,68 +0,2% S&P-500-Index 4.576,73 -0,3% Nasdaq-Comp. 14.283,91 -0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,26 -75

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der Rücksetzer an den europäischen Börsen weitet sich am Mittwoch voraussichtlich aus. "Die Lage trübt sich ein", so ein Marktteilnehmer. Einerseits seien die Vorlagen aus den USA und aus Asien negativ. Daneben hätten zuletzt aber auch die schwachen VDMA-Auftragseingänge auf eine Eintrübung der Konjunktur und schwächere Unternehmensgewinne hingedeutet. Zugleich dürften die Erwartungen an einen Rückgang der Inflation und damit auf Zinsunterstützung mit dem jüngsten Ölpreisanstieg überzogen sein: "Auch in den USA könnten sich die Basiseffekte umkehren und bald wieder zu höheren Inflationsraten führen", so ein weiterer Marktteilnehmer. Sollte der DAX den Unterstützungsbereich zwischen 16.150 und 16.100 Punkten aufgeben, drohten wieder Stände unter 16.000, heißt es aus technischer Sicht. Auf Widerstand treffe der Index am jüngsten Allzeithoch von 16.529 Punkten. Impulse könnten neben der Berichtssaison von den ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA am Nachmittag ausgehen.

Rückblick: "Die Konjunkturflaute kommt bei den Unternehmen an, zumindest bei den konjunkturabhängigen", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Berichtssaison. Gleichzeitig dämpfe der jüngste starke Anstieg der Ölpreise die Hoffnung auf einen schnellen Rückgang der Inflation und damit auf Zinssenkungen im kommenden Jahr. Im Sog enttäuschender BMW standen auch die meisten anderen Hersteller unter Druck, der Stoxx-Branchenindex der Autohersteller fiel um 1,6 Prozent und führte damit den Abschwung in Europa an. Nach überzeugenden Zahlen ging es für HSBC um 1,3 Prozent nach oben. Gut kamen die Zahlen des Getränkekonzerns Diageo (+0,3%) für das Geschäftsjahr an.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - BMW brachen nach Zahlenvorlage um 5,4 Prozent ein, denn die Marge im Autogeschäft entwickelt sich nach unten. Auch die Zahlen der Deutschen Post (DHL) kamen schlecht an, denn geprägt war das Zahlenwerk unter anderem von rückläufigen Frachtraten. Die Aktie verlor 5,2 Prozent. Hypoport brachen nach Vorlage enttäuschender Zahlen um 14,3 Prozent ein. Krones (-7,4%) litten unter fallenden Auftragseingängen. Redcare Pharmacy, die ehemalige Shop Apotheke, schossen um 9,9 Prozent nach oben. Hier wurden die Ergebnisse im Handel positiv gesehen. Auch Teamviewer (+9,3%) profitierten von guten Zahlen. Siemens (-2,9%) gerieten sie in den Sog von Rockwell Automation, die den Umsatzausblick gesenkt hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel verlief am Dienstag ruhig. Die US-Börsen bewegten sich im späten Geschäft nur wenig, so dass von dieser Seite keine Impulse kamen. Wichtige Meldungen zu Einzelwerten gab es nicht.

USA - AKTIEN

Überwiegend etwas leichter - Nach fünf Monaten mit Gewinnen mussten die Anleger erst einmal durchatmen, sagten Marktbeobachter. Auf der Stimmung lasteten auch enttäuschende chinesische Konjunkturdaten, die ein weiteres Mal verdeutlichten, dass sich die Wirtschaft des Landes nur schleppend von der Corona-Krise erholt. Auch heimische Konjunkturdaten mussten verarbeitet werden. Die Zahl der offenen Stellen, die "Job Openings", signalisierten weiter einen angespannten Arbeitsmarkt, auch wenn die Zahl leicht zurückging. Der ISM-Bericht für das verarbeitende Gewerbe für Juli stieg auf 46,4 von 46. Das ist zwar ein Tick besser, aber immer noch unter den Erwartungen. Unter den Einzelwerten sprangen Arista Networks um 19,7 Prozent nach oben. Der Netzwerkausrüster hat mit Geschäftszahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen. Merck & Co ist (-1,3%) im Quartal aufgrund der Übernahme von Prometheus Biosciences in die roten Zahlen gerutscht, auch wenn der Verlust nicht so hoch ausfiel wie befürchtet. Bei Pfizer (-1,2%) sind Umsatz und Ergebnis drastisch geschrumpft, so dass das Unternehmen mit Blick auf den Jahresumsatz etwas pessimistischer wird. Positiv wurden die Caterpillar-Zahlen (+8,9%) aufgenommen. Derweil hat der Fahrdienstleister Uber (-5,7%) erstmals auf Quartalsebene einen operativen Gewinn verzeichnet, allerdings verfehlte der Umsatz die Erwartungen von Analysten leicht. Außerdem verlässt der Finanzvorstand das Unternehmen. Tesla lagen 2,4 Prozent im Minus. 300.000 Fahrzeuge der Reihen Model 3 und Model Y werden von der National Highway Traffic Safety Administration erneut auf ihre Lenkung hin untersucht.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,91 +5,4 4,85 48,8 5 Jahre 4,23 +4,6 4,18 23,0 7 Jahre 4,13 +5,3 4,08 16,5 10 Jahre 4,03 +7,2 3,96 14,9 30 Jahre 4,09 +8,4 4,01 12,4

Die Renditen der US-Anleihen zogen an, wobei die Zehnjahresrendite wieder über die Marke von 4,0 Prozent stieg. Teilnehmer verwiesen auf den weiter angespannten Arbeitsmarkt mit einer nahezu unverändert hohen Zahl offener Stellen. Ein starker Arbeitsmarkt dürfte zu Inflationsdruck beitragen und die geldpolitische Zentralbank unter Druck setzen, die Zinsen hoch zu halten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0995 -0,2% 1,1019 1,0965 +2,7% EUR/JPY 157,06 -0,2% 157,35 157,17 +11,9% EUR/CHF 0,9616 +0,1% 0,9610 0,9606 -2,8% EUR/GBP 0,8604 -0,2% 0,8617 0,8603 -2,8% USD/JPY 142,85 +0,0% 142,80 143,37 +9,0% GBP/USD 1,2780 -0,1% 1,2792 1,2745 +5,7% USD/CNH 7,1922 +0,1% 7,1851 7,1894 +3,8% Bitcoin BTC/USD 29.607,23 +1,3% 29.222,35 28.795,52 +78,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der US-Dollar profitierte von der Annahme, dass sich die Wirtschaft in den USA besser entwickeln wird als in der Eurozone. Der Dollar-Index legte um 0,4 Prozent zu. Der Euro rutschte unter die Marke von 1,10 Dollar. Der australische Dollar gab deutlicher nach, nachdem die Reserve Bank of Australia die Leitzinsen bestätigt hatte. Die Entscheidung war mehrheitlich so erwartet worden, gleichwohl gab es Stimmen, die auf eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte gesetzt hatten.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,08 81,37 +0,9% +0,71 +4,1% Brent/ICE 0,00 85,56 -100,0% -85,56 +2,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Ölmarkt kam es zu kleinen Gewinnmitnahmen, nachdem der Ölpreis im Juli den stärksten Monatsgewinn seit über einem Jahr verzeichnet hatte. Übergeordnet stütze aber die Annahme eines knapperen Angebots, hieß es von der Saxo Bank. Daneben setzten die Akteure auf eine höhere Nachfrage aus China im Fall weiterer Wirtschaftsstimuli.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.948,08 1.944,36 +0,2% +3,72 +6,8% Silber (Spot) 24,34 24,38 -0,1% -0,03 +1,6% Platin (Spot) 932,50 936,00 -0,4% -3,50 -12,7% Kupfer-Future 3,89 3,91 -0,4% -0,02 +2,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit dem festen Dollar geriet der Goldpreis unter Druck.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank wird nach den Worten ihres stellvertretenden Gouverneurs Shinichi Uchida trotz ihrer jüngsten Entscheidung, die Steuerung der Zinskurve flexibler gestalten, an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten. "Die Entscheidung der Bank of Japan, die Zinskurve mit größerer Flexibilität zu steuern, zielt darauf ab, die geldpolitische Lockerung geduldig fortzusetzen", sagte Uchida in einer Rede. "Wir haben keinen Ausstieg aus der geldpolitischen Lockerung im Sinn".

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta hält eine Zinserhöhung im September nicht für notwendig. Raphael Bostic sagte am Dienstag, eine "signifikante" Verlangsamung der Inflation gebe der Zentralbank Spielraum, die Zinsen im September unverändert zu lassen und die Fed bis zum nächsten Jahr "in der Warteschleife zu halten". Bostic sagte weiter, es bestehe ein wachsendes Risiko, dass die Fed es mit weiteren Zinserhöhungen übertreibe und die Wirtschaft unnötig schädige.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 15,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 1,3 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,7 Millionen Barrel nach minus 1,0 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,3 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,3 Millionen Barrel.

INNENPOLITIK USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl 2020 und der Erstürmung des Kapitols angeklagt worden. Sonderermittler Jack Smith legte am Dienstag eine Anklageschrift vor, in der Trump vier Anklagepunkte zur Last gelegt werden, darunter Verschwörung zum Betrug gegen die Vereinigten Staaten. Für zwei der Anklagepunkte drohen Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren.

FRESENIUS MEDICAL CARE

Der Dialysedienstleister hat nach einer guten operativen Entwicklung im zweiten Quartal seine Prognosespanne für das operative Ergebnis im Gesamtjahr 2023 auf das obere Ende eingegrenzt. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, soll das operative Ergebnis stabil bleiben oder bis zu einem niedrigen (anstatt hohen) einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Die Umsatzprognose lautet unverändert auf Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22 Umsatz 4.825 +1% 4.793 +1% 4.757 EBIT 357 +5% 277 -19% 341 EBIT-Marge 8,3 -- 5,8 -- 7,2 EBIT* 401 +41% k.A. -- 284 EBIT-Marge* 8,3 -- k.A. -- 6,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 140 -5% 82 -44% 147 Ergebnis je Stammaktie 0,48 -4% 0,27 -46% 0,50 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 175 +51% k.A. -- 116

* bereinigt um Sondereffekte und PRF (Provider Relief Funding)

SIEMENS HEALTHINEERS

hat im dritten Geschäftsquartal operativ weniger verdient als vor Jahresfrist, zeigt in seinen Kerngeschäften jedoch wie angekündigt starkes Wachstum. Die Jahresprognose bestätigte der DAX-Konzern. Danach wird der Umsatz im Mittel weiter stabil erwartet (minus 1 bis plus 1 Prozent) und je Aktie ein bereinigter Gewinn je Aktie von 2,00 bis 2,20 Euro. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, vergleichbares Umsatzwachstum und EBIT-Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22/23 ggVj 3Q22/23 ggVj 3Q21/22 Umsatz 5.201 +0,3% 5.209 +0,4% 5.186 Vergleichbares Umsatzwachstum 3,6 -- 3,4 -- -5,7 EBIT bereinigt 740 -3% 773 +1% 765 EBIT-Marge bereinigt 14,2 -- 14,8 -- 14,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten 445 +23% 417 +15% 363 Ergebnis je Aktie 0,40 +25% 0,37 +16% 0,32 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,53 +23% 0,46 +7%

Das Unternehmen hat zudem den Vertrag von Personalvorständin Darleen Caron bis Ende September 2027 verlängert.

SYMRISE

Belastet von höheren Kosten hat Symrise im ersten Halbjahr weniger verdient als im Vorjahr. "Die anhaltend hohe Inflation hat (...) zu Kostensteigerungen geführt, die durch ein striktes Kostenmanagement sowie Preiserhöhungen bislang nur in Teilen kompensiert werden konnten", sagte Vorstandschef Heinz Jürgen Bertram laut Mitteilung. "Dennoch gehen wir zuversichtlich in das zweite Halbjahr." Den Ausblick für 2023 bekräftigte der Duft- und Aromenhersteller.

CANCOM

hat die bei der Übernahme der K-Businesscom AG vereinbarte Erweiterung des Vorstands umgesetzt. Wie der IT-Dienstleister mitteilte, hat Jochen Borenich, bisher Chief Operating Officer bei K-Businesscom, seine neue Position als Chief Sales Officer bei Cancom am Dienstag angetreten. Der Cancom-Vorstand besteht damit aus drei Mitgliedern.

KRONES

Krones-Chef Christoph Klenk ist angesichts eines Auftragspolsters von knapp 4 Milliarden Euro zuversichtlich. "Wir gehen in den kommenden Monaten von einer Umsatzsteigerung aus und sehen auch für 2024 noch Luft nach oben", sagte Christoph Klenk im Gespräch mit der FAZ anlässlich der Vorlage der Quartalszahlen.

ERSTE GROUP BANK

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einen Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro zum Zweck der Einziehung dieser Aktien genehmigt.

AMD

Der US-Chiphersteller hat im zweiten Quartal bei rückläufigen Erlösen einen kleinen Gewinn verbucht. Der Konzern übertraf die Erwartungen der Analysten.

